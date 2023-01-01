يستعرض مهرجان "اكسبوجر" للتصوير المواهب العالمية في أكثر من 200 فعالية



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

على مساحة 32,888 متراً مربعاً، يجمع المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" 400 مصور من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويمنح جمهور وعشاق الفنون البصرية فرصة التجوّل بين 90 حكاية وقصة ترويها 2,500 صورة فوتوغرافية، إذ يتحول إكسبو الشارقة خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس، إلى ملتقى للحضارات والثقافات والقصص الإنسانية والجماليات العمرانية التي تعرض تفاصيلها عدسة الكاميرا.



وبعد نجاح المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في جذب أكثر من 20 ألف زائر خلال فعاليات نسخته السابعة، يستكمل المهرجان مسيرته الفنية الفريدة، من خلال استعراض المواهب العالمية في أكثر من 200 فعالية يقدمها أكثر من 150 خبيرًا من صنّاع الصورة. تضم أكثر من 45 جلسة حوارية وخطابًا ملهمًا عن صناعة الصور والأفلام، و25 فيلمًا، وأكثر من 65 ورشة عمل وجلسة تقييم للسير الفنية، إلى جانب جولات إرشادية على المعارض، وحفلات توقيع كتب، بالإضافة إلى المعرض التجاري بمشاركة أكثر من 20 علامة من كبرى شركات التصنيع وتجارة التجزئة، وغيرها من الفعاليات.



