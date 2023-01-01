يسبب تحديث iOS 17.5 إعادة الصور المحذوفة



iOS 17.5 iOS 17.5

أفاد بعض مستخدمي هواتف آيفون بظهور صور محذوفة في أجهزتهم دون تدخل منهم بعد تثبيت تحديث iOS 17.5 الذي أطلقته آبل مؤخرًا.



ووفقًا لما ذكره المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات المتخصصة، فقد ظهرت الصور المحذوفة سابقًا على نحو مفاجئ في مكتبة الصور الخاصة بالمستخدمين، علمًا بأنه في بعض الحالات، ظهرت صور حُذفت من أجهزة المستخدمين قبل عدة سنوات.



وقال أحد المستخدمين إنه شعر بالصدمة عند رؤية صور قديمة حذفها في عام 2021 تظهر فجأة في الصور التي تحمل علامة تشير إلى أنها حُملت حديثًا في iCloud. وقد نشر مستخدمون آخرون أيضًا قصصًا مماثلة.

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وأشار مستخدمون آخرون إلى عودة صور محذوفة يرجع تاريخها إلى عام 2010 تعاود الظهور مجددًا عند تحميل الصور الحديثة في iCloud، إذ تظهر الصور المحذوفة من تلقاء نفسها كما لو كانت قد أُضيفت اليوم.ولا يوجد تفسير واضح للمشكلة في الوقت الحالي، كما لم تعلق آبل رسميًا على الأمر حتى الآن.ويبدو من شكاوى المستخدمين أن تلك المشكلة تُعيد الصور المحذوفة من مدة طويلة، ولا تؤثر في المحذوفة حديثًا.ويحتفظ تطبيق الصور الخاص بآبل Photos بالصور ومقاطع الفيديو المحذوفة في ألبوم خاص يُسمى “المحذوفة مؤخرًا” لمدة قدرها 30 يومًا، حتى يتمكن المستخدمون من إرجاعها قبل انقضاء تلك المدة، وبعدها تُزال نهائيًا من الأجهزة، ولا تتيح آبل خيارات لاستعادتها.ويُرجح أن تكون تلك المشكلات بسبب خطأ في الفهرسة أو تلف مكتبة الصور أو مشكلة في المزامنة بين الأجهزة و iCloud، ويُحتمل أيضًا أن يكون بسبب محاولة إصلاح خطأ مزامنة الصور الذي حدث في iOS 17.3.ولا يوجد حل واضح لتلك المشكلة حتى الآن إلا بإعادة حذف الصور غير المرغوب فيها عند ظهورها.وكانت آبل قد أطلقت تحديث iOS 17.5 من أجل إضافة تنبيه المستخدمين عند وجود أجهزة تتبع تتحرك معهم خلاف أجهزة AirTag من آبل، وتحديث تطبيق الأخبار بإضافة وضع عدم الاتصال، وإجراء إصلاحات أمنية في النظام، وغيرها.