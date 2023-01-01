يساعد الذكاء الاصطناعى علماء الفلك على فهم المعايير الأساسية للكون

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كشف تقرير حديث عن أن علماء الفلك يستغلون الآن الذكاء الاصطناعي لتحقيق دقة غير مسبوقة في فهم المعايير الأساسية للكون، حيث استفاد أيضًا الباحثون في مركز الفيزياء الفلكية الحاسوبية التابع لمعهد Flatiron في مدينة نيويورك من الذكاء الاصطناعي لحساب المعايير الكونية الخمسة التي تميز الكون، ما يعزز معرفتنا ببنيته وتطوره.

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كشف إعدادات الكونأوضح "ليام باركر"، عالم الفلك في مركز الفيزياء الفلكية الحاسوبية والمؤلف المشارك للدراسة، أن المعايير الكونية الخمسة المعنية تشبه تعليمات تشغيل الكون، لتحديد هذه المعلمات بدقة استثنائية، استخدم فريق البحث الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات من أكثر من 100ألف مجرة، والتي تم رصدها كجزء من مسح سلون الرقمي للسماء (SDSS)، ويعد هذا المسح مفيدًا في علم الكونيات لأنه يساعد في رسم خريطة الكون من خلال فحص كيفية توزيع المجرات عبر الفضاء.تعظيم كفاءة البياناتسمح استخدام الذكاء الاصطناعي للفريق باستخراج رؤى مفصلة من بيانات مسح سلون الرقمي للسماء، وهي مهمة أعاقتها في السابق الكم الهائل من المعلومات والقيود المفروضة على طرق التحليل التقليدية، سلطت "شيرلي هو"، المؤلفة المشاركة وعالمة فلك أخرى في CCA، الضوء على التكاليف الهائلة المرتبطة بمثل هذه المسوحات، والتي يمكن أن تصل إلى مليارات الدولارات، وباستخدام الذكاء الاصطناعي تمكن الفريق من دفع حدود ما يمكن أن تكشفه هذه المسوحات، مما يوفر وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة لاستخراج المعرفة القيمة من البيانات المعقدة.تدريب الذكاء الاصطناعي على الدقةتضمنت العملية تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على 2000 عالم محاكي، كل منها بإعدادات كونية مختلفة، وتضمنت مجموعة التدريب هذه تحديات واقعية مثل التشوهات الجوية وتصوير التلسكوب غير الكامل لضمان دقة الذكاء الاصطناعي، وبمجرد التدريب، تم تطبيق الذكاء الاصطناعي على البيانات الفعلية من مسح الباريون التذبذبي التابع لـ SDSS، والذي كانت نتائجه مثيرة للإعجاب، وأهمها أنه قلل الذكاء الاصطناعي من عدم اليقين في قياس "تكتل" الكون بأكثر من النصف مقارنة بالطرق التقليدية، فهذا الإنجاز يشبه إجراء تحليلات تقليدية بأربعة أضعاف البيانات، مما يعزز كفاءة البيانات بشكل كبير.التأثير على الألغاز الكونيةتقدم الذكاء الاصطناعي في علم الكونيات لا يتعلق فقط بتحسين الأساليب الحالية فحسب، بل يتعلق أيضًا بمعالجة الأسئلة الكونية الرئيسية، هو أحد هذه الألغاز هو "توتر هابل"، والذي يشير إلى التناقضات بين التقديرات المختلفة لثابت هابل، وهو مقياس لمعدل توسع الكون، فقد تكون الدقة المحسنة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي حاسمة في حل هذا التوتر وتعزيز فهمنا للكون.ومع ظهور مسوحات جديدة مثل مسح إقليدس الأوروبي، فإن التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي طورها فريق CCA ستكون مفيدة في استخراج أقصى قيمة من هذه المجموعات الجديدة من البيانات، كما أن القدرة على تحليل وتفسير كميات هائلة من البيانات الكونية بكفاءة تمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في سعينا لفهم المعالم الأساسية للكون.