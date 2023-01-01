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يراقب «الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات» الخلل التقني العالمي

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وفريق عمل المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، يتابع لحظة بلحظة تداعيات وأثار العطل التقني وانهيار الأنظمة الإلكترونية الذي أصاب العالم بالشلل اليوم الجمعة، ولحين انتهاء الأزمة.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على عدم تأثر جمهورية مصر العربية بالعطل التقنى الذى حدث على أحد أنظمة الأمن السيبراني (crowd strike) العاملة على أنظمة الحوسبة السحابية نتيجة القيام ببعض أعمال التحديث الفنى.

وأضافت وزارة الاتصالات، أن جميع المطارات والموانى المصرية والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصة الخدمات الحكومية وأنظمة وشبكات الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية تعمل بشكل طبيعى.
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وكانت انقطاعات واسعة النطاق في الأنظمة الإلكترونية حول العالم، قد ضربت بشركات الطيران والإعلام والبنوك، و نتيجة لذلك، تم تعليق الكثير من الرحلات الجوية مع ظهور طوابير وتأخيرات في المطارات حول العالم.

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المصدر: بوابه اخبار اليوم

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