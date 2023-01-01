يراقب «الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات» الخلل التقني العالمي

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وفريق عمل المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، يتابع لحظة بلحظة تداعيات وأثار العطل التقني وانهيار الأنظمة الإلكترونية الذي أصاب العالم بالشلل اليوم الجمعة، ولحين انتهاء الأزمة.وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على عدم تأثر جمهورية مصر العربية بالعطل التقنى الذى حدث على أحد أنظمة الأمن السيبراني (crowd strike) العاملة على أنظمة الحوسبة السحابية نتيجة القيام ببعض أعمال التحديث الفنى.
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