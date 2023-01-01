يدعم Gemini تحميلات الملفات.. كيفية مقارنته بـ ChatGPT

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Gemini

تتيح لك النسخة المدفوعة من Gemini – Gemini Advanced – الآن تحميل الملفات لإجراء تحليل البيانات.

يمكنك تحميل عدة ملفات على Gemini Advanced وطرح الأسئلة من المستندات. أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك طرح ملفات متعددة بتنسيقات مختلفة على Gemini دفعة واحدة وطرح الأسئلة المتعلقة بها. لذلك، قمت باختبار ميزة تحميل الملفات في Gemini ومقارنتها مع ChatGPT. وهنا النتائج التي توصلت إليها.

ما أنواع الملفات المدعومة في Gemini Advanced؟
يمكنك تحميل أنواع ملفات مختلفة مثل PDF وCSV وDOCX وXLS وXLSX وTXT وDOTX وRTF وTSV على Gemini. هذا يعني في الأساس أنه يمكنك تحميل ملفات PDF وملفات Office مثل مستندات Word وجداول بيانات Excel وملفات CSV والمزيد. يوجد أيضًا دعم لملفات الصور JPG، وJPEG، وPNG، وWEBP، ولكنها متاحة أيضًا في الإصدار المجاني من Gemini.

يمكنك توصيل Google Drive الخاص بك عبر Gemini Extensions وتحميل جداول البيانات والمستندات أيضًا.

بالمقارنة مع ChatGPT، فإن دعم الملفات يقتصر على Gemini. يمكن لـ ChatGPT معالجة أي نوع من الملفات التي تغذيها إلى chatbot. من ملفات ZIP إلى لغات الترميز مثل JSON وPY وXML؛ وملفات البيانات مثل SQL وMATLAB؛ يدعم ChatGPT الملفات الصوتية مثل WAV والعديد من تنسيقات الملفات الأخرى.

المصدر: الوفد

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