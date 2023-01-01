يدعم قفل Aqara الذكي الجديد U50 Matter وHome Key

أطلقت شركة Aqara مؤخرًا قفلًا ذكيًا جديدًا لأصحاب المنازل، وهو متوسط التكلفة. يأتي Aqara U50 متوافق مع Matter ويعمل مع Apple Home Key عبر HomeKit ويكلف أقل من 150 دولارًا.
تتيح Aqara إعادة مفتاح القفل الذكي U50 حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام مفتاحك الحالي المكون من 5 سنون.
في الوقت الحالي، يدعم القفل جميع منصات المنزل الذكي الرئيسية ؛Google Home و SmartThings و Alexa وبالطبع HomeKit عبر Matter، بحيث يمكنك أيضًا استخدام المساعدين الصوتيين لفتح باب منزلك عن بُعد.
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