يحل Google Cast محل Chromecast المدمج

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في مؤتمر I/O 2024، تم تغيير العلامة التجارية “Chromecast المدمج” إلى “Google Cast”. والجدير بالذكر أن هذا يعكس تغيير العلامة التجارية الذي تم إجراؤه في عام 2016.



وفي نهاية عام 2016، تم التخلص التدريجي من العلامة التجارية الأصلية “Google Cast” لصالح “Chromecast المدمج“. ونظرًا لوعي المستهلك بأجهزة دونجل “Chromecast” ذات الأسعار المعقولة، فقد كان هذا التغيير منطقيًا.



كان الاسم لا يزال قيد الاستخدام في شهر يناير من هذا العام عندما أعلنت LG في معرض CES أن أجهزة التلفاز التي تعمل بنظام webOS لعام 2024 تحصل على دعم Chromecast المدمج (و Google Home).

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وخلال الإعلان، قالت جوجل: “اليوم، يسعدنا أن نعلن أن أجهزة تلفاز LG في عام 2024 ستحتوي الآن على Chromecast مدمج. وهذا يعني أن مستخدمي تلفاز LG سيتمكنون من بدء مقطع فيديو على هواتفهم أو متصفح Chrome الخاص بهم وبنقرة واحدة فقط على أيقونة Cast يمكنهم بدء المشاهدة على أفضل شاشة في منزلهم“.يحمل جهاز Pixel Tablet المزود بقاعدة مكبر الصوت هذه العلامة التجارية أيضًا. عند الإعلان عن حصول Android Automotive على دعم Cast في مؤتمر I/O، قالت الشركة ان Google Cast (المعروف سابقًا باسم Chromecast المدمج) قادم إلى السيارات.تتم الإشارة إلى العلامة التجارية المحدثة على Android.com (مع إعادة التوجيه chromecast.com/built-in إلى تلك الصفحة)