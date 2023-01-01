يحل Google Cast محل Chromecast المدمج

في مؤتمر I/O 2024، تم تغيير العلامة التجارية “Chromecast المدمج” إلى “Google Cast”. والجدير بالذكر أن هذا يعكس تغيير العلامة التجارية الذي تم إجراؤه في عام 2016.
وفي نهاية عام 2016، تم التخلص التدريجي من العلامة التجارية الأصلية “Google Cast” لصالح “Chromecast المدمج“. ونظرًا لوعي المستهلك بأجهزة دونجل “Chromecast” ذات الأسعار المعقولة، فقد كان هذا التغيير منطقيًا.
كان الاسم لا يزال قيد الاستخدام في شهر يناير من هذا العام عندما أعلنت LG في معرض CES أن أجهزة التلفاز التي تعمل بنظام webOS لعام 2024 تحصل على دعم Chromecast المدمج (و Google Home).
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