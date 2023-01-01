يحطم روبوت الرقم القياسي في حل مكعب روبيك

حقق روبوت تم إنشاؤه من قبل شركة يابانية، رقمًا قياسيًا جديدًا في حل مكعب روبيك، حيث تمكن من حله في 0.305 ثانية، وهو أسرع بعشر مرات من أسرع إنسان.
وبحسب ما نقلت ديلي ميل البريطانية، يعمل الروبوت باستخدام مجموعة من المحركات التي يمكنها تحريك المكعب بسرعات عالية.
وقال المهندسون، إن عملية إنشاء الروبوت، واجهت بعض التحديات، مثل صعوبة مواكبة المكعب لسرعة الروبوت، قبل أن يُظهر إنشاء هذا الروبوت، تقدمًا في حل مكعبات روبيك.
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