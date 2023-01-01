يحطم روبوت الرقم القياسي في حل مكعب روبيك

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حقق روبوت تم إنشاؤه من قبل شركة يابانية، رقمًا قياسيًا جديدًا في حل مكعب روبيك، حيث تمكن من حله في 0.305 ثانية، وهو أسرع بعشر مرات من أسرع إنسان.

وبحسب ما نقلت ديلي ميل البريطانية، يعمل الروبوت باستخدام مجموعة من المحركات التي يمكنها تحريك المكعب بسرعات عالية.

وقال المهندسون، إن عملية إنشاء الروبوت، واجهت بعض التحديات، مثل صعوبة مواكبة المكعب لسرعة الروبوت، قبل أن يُظهر إنشاء هذا الروبوت، تقدمًا في حل مكعبات روبيك.

واشاروا إلى أن الروبوت، اثبت قدرة الذكاء الاصطناعي والروبوتات على إنجاز مهام معقدة تتطلب سرعة ودقة عالية، كما يُمكن أن يُلهم هذا الإنجاز تطوير تقنيات جديدة في مجالات أخرى، مثل الجراحة الروبوتية والتصنيع.

المصدر: nqod

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