يحصل Google Chat على ميزة جديدة مهمة فى التحديث الأخير

أعلن عملاق البحث أن خيارًا جديدًا للحصول على إشعارات لجميع الرسائل في مساحة Google Chat يشق طريقه الآن إلى المستخدمين، خلال نهاية الأسبوع الحالي، وفقًا لموقع phonearena.
مصمم هذا التحديث خصيصًا للمحادثات المهمة جدًا حيث تريد أن يتم إعلامك في كل مرة يتم فيها نشر رسالة جديدة، لذلك، بالنسبة للمحادثات التي تتطلب مثل هذا المستوى العالي من الاهتمام، أصبح لدى Google Chat الآن خيار "إعلام الكل" الجديد للمساحات المترابطة المضمنة.
لا يتم تمكين الخيار الجديد افتراضيًا، لذا سيتعين عليك تحديده إذا كنت تريد أن يتم إعلامك بجميع الرسائل الجديدة في المساحة، ومن المهم إضافة أنه من خلال تحديد هذا الخيار، ستتلقى أيضًا إشعارات لجميع الإشارات والمواضيع التي تمت متابعتها وحتى المواضيع التي لا تتابعها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!