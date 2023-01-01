يحصل Google Chat على ميزة جديدة مهمة فى التحديث الأخير

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أعلن عملاق البحث أن خيارًا جديدًا للحصول على إشعارات لجميع الرسائل في مساحة Google Chat يشق طريقه الآن إلى المستخدمين، خلال نهاية الأسبوع الحالي، وفقًا لموقع phonearena.



مصمم هذا التحديث خصيصًا للمحادثات المهمة جدًا حيث تريد أن يتم إعلامك في كل مرة يتم فيها نشر رسالة جديدة، لذلك، بالنسبة للمحادثات التي تتطلب مثل هذا المستوى العالي من الاهتمام، أصبح لدى Google Chat الآن خيار "إعلام الكل" الجديد للمساحات المترابطة المضمنة.



لا يتم تمكين الخيار الجديد افتراضيًا، لذا سيتعين عليك تحديده إذا كنت تريد أن يتم إعلامك بجميع الرسائل الجديدة في المساحة، ومن المهم إضافة أنه من خلال تحديد هذا الخيار، ستتلقى أيضًا إشعارات لجميع الإشارات والمواضيع التي تمت متابعتها وحتى المواضيع التي لا تتابعها.

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بعد التحديث، سيتم تحديث الخيارات في إعدادات الإشعارات على النحو التالي: الكل، المحادثات الرئيسية، لك، وملاحظة، تأكد من تحديث إعدادات الإشعارات في إحدى المساحة عن طريق الضغط على النقاط الثلاث بجوار اسم المساحة وتحديد خيار للإشعارات من قائمة إعدادات الإشعارات.سيحصل مستخدمو Android على هذه الميزة الجديدة في الأسبوعين المقبلين، بينما يجب أن يبدأ معجبو iOS في رؤيتها اعتبارًا من 21 مايو فصاعدًا.