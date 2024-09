يحصل Gmail على مميزات AI لمساعدتك فى إتقان فن كتابة الرسائل

Gmail Gmail

إذا كنت تواجه مشكلة فى كتابة رسائل البريد الإلكترونى الصعبة، فقد سهلت جوجل الأمر عليك كثيرًا، حيث طرحت الشركة مؤخرًا ميزة جديدة لـ جيميل مدعومة ببرنامج الدردشة الآلي الخاص بالذكاء الاصطناعي Gemini (AI).

بفضل ميزتي "ساعدني في الكتابة" و"التلميع" الجديدتين، يمكن لمستخدمي Gmail إنشاء مسودات بريد إلكتروني رسمية كاملة بناءً على الملاحظات التقريبية، كذلك يمكنهم أيضًا تعديل نغمة بريدهم الإلكتروني وتغييرها بنقرة واحدة فقط.تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزات متاحة فقط للمشتركين المدفوعين في Gemini AI.وفي منشور على مدونة Google Workspace، أعلنت الشركة أن الأدوات الجديدة ستكون متاحة على الويب وأجهزة Android وiOS، بالإضافة إلى ذلك، يضيف عملاق التكنولوجيا أيضًا اختصارًا لميزة التحسين في Help Me Write لأجهزة Android وiOS.من خلال ميزة "ساعدني في الكتابة"، يتمتع Gmail الذي يعمل بنظام Gemini بخيار إضفاء الطابع الرسمي على المسودة وتفصيلها وتقصيرها، أو يمكنه كتابة مسودة جديدة تمامًا، مما يعزز نغمة المسودة أو طولها.أما الميزة الثانية، والتي تسمى البولندية، فهي إضافة جديدة إلى Refine، وفي منشور المدونة، قالت جوجل: "إذا قمت بإدخال ملاحظات تقريبية في مسودة، فيمكن لـ Gemini تحويل المحتوى إلى مسودة رسمية تمامًا، وجاهزة للمراجعة بنقرة واحدة".ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة تعمل فقط عندما يكون هناك ما لا يقل عن 12 كلمة مكتوبة في حقل النص، بمجرد أن يكتب المستخدم 12 كلمة أو أكثر، سيظهر خيار "تحسين مسودتي" أسفل النص على الهواتف الذكية.يمكن للمستخدمين الوصول إلى خيارات تحرير جيميني الجديدة عن طريق التمرير لليمين، علاوة على ذلك هناك خيار آخر يسمى "اكتب مسودة" والذي يمكنه استخدام الكلمات المكتوبة كمطالبة ومتابعة البريد الإلكتروني من هناك.تتوفر هذه الميزات فقط لمستخدمي Google Workspace الذين اشتركوا في الوظيفة الإضافية إنتر برايز وجيمني بيزنس، أو الوظيفة الإضافية Gemini Education وEducation Premium، أو خطة Google One AI Premium.وفي الوقت نفسه، بدأت شركة التكنولوجيا العملاقة في طرح خيار "تلخيص هذا البريد الإلكتروني" على تطبيق Gmail الخاص بها، والذي يوفر إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وهو متاح على أجهزة Android وiOS للمستخدمين المدفوعين، ويلخص المحادثات الطويلة ويقدم ملخصات وأبرز المعلومات للمستخدمين لتوفير الوقت.تأتي هذه الخطوة بعد إضافة نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini (AI) إلى Google Drive وجداول بيانات Google والعروض التقديمية ومحرّر مستندات Google.