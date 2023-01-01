يحصل Adobe على ميزة إنشاء الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قدمت شركة Adobe عددًا كبيرًا من ميزات الذكاء الاصطناعي (AI) الجديدة لبرنامج Acrobat، وهو برنامج تحرير ملفات PDF الخاص بها، ويتم تشغيل هذه الميزات بواسطة النموذج الأساسي Adobe Firefly Image 3 - وهو التكرار الثالث لنموذج تحويل النص إلى صورة الداخلي للشركة، وبعد تكامله، لن يتمكن المستخدمون من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور فحسب، بل سيتمكنون أيضًا من إنشائها باستخدام مطالبات نصية في التطبيق، بالإضافة إلى إمكانيات إنشاء الصور، طرحت Adobe أيضًا ميزة الرؤى للمستندات بالإضافة إلى القدرة على تلخيص الاجتماعات، وفقاً لموقع indiatoday.
ميزات الذكاء الاصطناعي في Acrobat
كشفت Adobe عن دمج Firefly Image 3 في Acrobat ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من خيار تحرير الصورة للاستفادة من ميزات التعبئة التوليدية التي تعمل بتقنية Firefly، وإزالة الخلفية، والمسح، والقص، وتدعي الشركة أن بإمكانها "إضافة المحتوى وإزالته وتنشيطه" في المستندات.
علاوة على ذلك، يتيح Image 3 أيضًا للمستخدمين إنشاء صور عبر المطالبات النصية في المستندات، ويمكن إضافة الصور إلى أي جزء من المستند ويمكن تعديل حجمها ونمطها، والجدير بالذكر أن شركة Adobe طرحت ميزات مماثلة لبرنامج Photoshop، برنامج تحرير الصور الخاص بها، في أبريل.
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