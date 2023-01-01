يحصل محتال على 10 ملايين دولار من الإتاوات باستخدام الروبوتات



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يواجه رجل من ولاية كارولينا الشمالية اتهامات بالاحتيال بعد تحميل مئات الآلاف من الأغاني التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى خدمات البث واستخدام الروبوتات لتشغيلها مليارات المرات.

قد يعجبك أيضا...

يُقال إن مايكل سميث حصل على أكثر من 10 ملايين دولار من الإتاوات منذ عام 2017 عبر المخطط.تم القبض على سميث، 52 عامًا، يوم الأربعاء. تتهمه لائحة الاتهام [PDF] التي تم الكشف عنها في نفس اليوم باستخدام الروبوتات لسرقة مدفوعات الإتاوات من منصات بما في ذلك Spotify وApple Music وAmazon Music.اتُهم سميث بالتآمر على الاحتيال الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني والتآمر على غسل الأموال. تحمل كل تهمة عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا.يقول مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن هذه هي أول قضية جنائية تتعلق باستخدام الروبوتات لتضخيم أرقام بث الموسيقى بشكل مصطنع.اتهم المدعون سميث بإنشاء آلاف الروبوتات لبث الأغاني. في البداية، قيل إنه قام بتحميل موسيقاه الخاصة إلى خدمات البث، لكنه أدرك أن كتالوجه لم يكن كبيرًا بما يكفي لإنتاج مبلغ كبير من الإتاوات.بعد فشل الجهود الأخرى، قيل إنه لجأ إلى الموسيقى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في عام 2018.وفقًا للائحة الاتهام، بدأ سميث العمل مع اثنين من المتآمرين المجهولين - الرئيس التنفيذي لشركة موسيقى الذكاء الاصطناعي ومروج موسيقى - لإنشاء مئات الآلاف من الأغاني باستخدام الذكاء الاصطناعي.في مقابل حصة من الإيرادات، يُزعم أن الرئيس التنفيذي قدم آلاف المقاطع أسبوعيًا إلى سميث، الذي قيل إنه قام بإنشاء عناوين الأغاني وأسماء الفنانين بشكل عشوائي للملفات الصوتية.يتهم سميث بالكذب على خدمات البث من خلال تقديم أسماء وهمية وتفاصيل حساب مزيفة أخرى أثناء إعداد الروبوتات، والموافقة على قواعد تحظر التلاعب بالبث.وبحسب لائحة الاتهام، فقد خدع خدمات البث من خلال جعل حسابات الروبوت تبدو شرعية بينما كانت في الواقع "مبرمجة بشكل ثابت لبث موسيقى سميث مليارات المرات".ويُزعم أن سميث حاول إخفاء آثاره باستخدام عناوين بريد إلكتروني وهمية وشبكات VPN، بينما أخبر المتآمرين معه بأن يكونوا "غير قابلين للاكتشاف".وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان: "قام مايكل سميث ببث أغانٍ تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي مليارات المرات من أجل سرقة حقوق الملكية". "من خلال مخططه الاحتيالي الوقح، سرق سميث ملايين الدولارات من حقوق الملكية التي كان ينبغي دفعها للموسيقيين وكتاب الأغاني وأصحاب الحقوق الآخرين الذين تم بث أغانيهم بشكل شرعي".تتناقض قضية سميث بشكل صارخ مع قضية موسيقي نشرت صحيفة نيويورك تايمز عنه في وقت سابق من هذا العام. كتب مات فارلي وسجل وحمل عشرات الآلاف من الأغاني إلى خدمات البث حول أي شيء وكل شيء قد يبحث عنه الناس، من المشاهير وعروض الزواج إلى العديد من الألحان حول البراز. بعض الأغاني لا تزيد مدتها عن بضع ثوانٍ، لكن يبدو أن الممارسة فوق القانون تمامًا. يقال أنه كسب حوالي 200 ألف دولار من موسيقاه في عام 2023.