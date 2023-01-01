يحذر خبير أمن سيبراني من روبوتات الدردشة الخادعة

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حذر أحد الخبراء السيبرانيين في حديث له لصحيفة "ذا صن" المستخدمين من وضع الكثير من الثقة في الذكاء الاصطناعي حتى لا يكونوا ضحية لبرامج الدردشة الخادعة.



وقال خبير الإنترنت "آدم بيلتون "للصحيفة: "من أن المعلومات المضللة والمعلومات غير الصحيحة ستكون مشكلة متزايدة للمجتمع والديمقراطيات في جميع أنحاء العالم بينما نواصل التطور في هذا العالم الرقمي.



وأضاف بأن روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي اكتسبت شعبية متزايدة، بعد تدفق عشرات الملايين من الأشخاص على تطبيقات مثل ChatGPT من OpenAI وGoogle Gemini واستخدام روبوتات الدردشة نماذج لغوية كبيرة تسمح لها بالتحدث إليك تمامًا مثل الإنسان.

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ووضح خبير الإنترنت: من أن الطريقة التي يتحدث بها روبوتات الدردشة الشبيهة بالبشر تجعلها أكثر قدرة على خداعنا لذلك يجب الحذر دائمًا ومطلوب عند التفاعل مع هذه البرامج ألا نثق بشكل كبير في روبوتات الدردشة، ونتحقق من أن المعلومات المقدمة من مصادر موثوقة.رئيسة وزراء إيطاليا: لا يمكننا التسامح مع الهجرة غير الشرعيةوفي النهاية، قال "بيلتون": يمكن أن تكون روبوتات الدردشة مفيدة للغاية إذا تم استخدامها بشكل آمن ومسؤول، نحن نعيش في عالم يتطلب منا التحقق المستمر من المعلومات والحذر من الإفراط في مشاركة المعلومات الشخصية.