يجوز التيمم رغم وجود الماء في هذه الحالة:

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صورة الخبر: الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء
الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء


أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل حول إنه غير قادر على الحركة للوضوء أو الاغتسال، فيريد أن يعرف ماذا يفعل؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد: "هو لا يستطيع استعمال الماء فى هذه الحالة سقط عنه التكليف فى الغسل والوضوء".

وتابع: أصابته الجنابة يتيمم، أصابة الحدث الأصغير يتيمم، ويصلى ويقرأ القرآن، فهو هنا عنده عذر كبير لا يمكنه من استخدام الماء".

المصدر: elbalad

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