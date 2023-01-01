آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

يجلب موسم الشفق القطبي أضواء شمالية نابضة بالحياة بسبب إمالة الأرض

آخر الأخبارعلم وتقنية › يجلب موسم الشفق القطبي أضواء شمالية نابضة بالحياة بسبب إمالة الأرض

صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يتوقع الخبراء أن تكون العواصف الجيومغناطيسية أقوى من المعتاد خلال هذه الفترة، مما قد يوفر سبتمبر 2024 فرصة فريدة لمشاهدة أضواء شمالية نابضة بالحياة، وخاصة حول الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر، وتشير هذه الظاهرة، إلى أن المجال المغناطيسي للأرض يتماشى لفترة وجيزة مع الرياح الشمسية أثناء الاعتدالين، مما يسمح للجسيمات المشحونة بالاختراق بسهولة أكبر، ويؤدي إلى نشاط قطبي أكثر كثافة، مما يشكل عرضًا مذهلاً في السماء.

أهمية الاعتدال في سبتمبر للشفق القطبي
يعد تأثير راسل "ماكفيرون" عامل رئيسي في سبب تكرار الشفق القطبي خلال الاعتدالين في مارس وسبتمبر، وتميل الأقطاب المغناطيسية للأرض، وتتوافق مع الرياح الشمسية، مما يسمح للجسيمات المشحونة بالتفاعل مع غلافنا الجوي، وعندما تصطدم هذه الجزيئات بجزيئات الأكسجين والنيتروجين في الغلاف الجوي، فإنها تنبعث منها ألوان زاهية، مكونة الشفق القطبي، وهذه المحاذاة الفريدة خلال الاعتدال تخلق بيئة مثالية للأضواء الشمالية، وخاصة في نصف الكرة الشمالي.

العلاقة بين ذروة النشاط الشمسي وزيادة العواصف
يساهم النشاط المغناطيسي للشمس، الذي يقترب من ذروته في الدورة الشمسية التي تستمر 11 عام، في احتمالية حدوث العواصف الجيومغناطيسية، وفي شهر مايو الماضي، تسببت أقوى عاصفة جيومغناطيسية منذ أكثر من عقدين في ظهور الشفق القطبي في أقصى الجنوب مثل فلوريدا والمكسيك، ومع استمرار النشاط الشمسي في الارتفاع، يمكن أن يحدث حدث مماثل في سبتمبر، مما يوفر فرصة أفضل لمشاهدة هذه الظواهر الطبيعية المذهلة.
الظروف المثالية لمشاهدة الشفق القطبي
ما يجعل الاعتدال في سبتمبر أكثر إثارة هو التوازن بين ضوء النهار والظلام، وخلال هذا الوقت يشهد نصف الكرة الشمالي 12 ساعة من ضوء النهار و12 ساعة من الليل، مما يخلق نافذة مثالية لمشاهدة الشفق القطبي مع سماء أكثر قتامة مقارنة بأشهر الصيف، وهناك فرصة أكبر لمشاهدة الأضواء الشمالية المذهلة بكل مجدها.


المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يجلب موسم الشفق القطبي أضواء شمالية نابضة بالحياة بسبب إمالة الأرض

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99509

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام