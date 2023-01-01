يجلب تحديث macOS Sequoia واجهة الأيفون على شاشة جهاز Mac الخاص بك #WWDC24

قدمت ابل تحديث macOS 15 خلال مؤتمر المطوريين اليوم بعنوان “Sequoia” والذي ينطلق بشكل رسمي للمستخدمين في خريف هذا العام بميزة نسخ إشعارات ومحتوى هاتف الأيفون على شاشة جهاز ماك الخاص بالمستخدم.
يجلب تحديث macOS Sequoia عدد من المميزات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، ويأتي على رأس هذه المميزات دعم التكامل بشكل أفضل مع هاتف الأيفون التي ستنعكس بشكل كامل على شاشة جهاز ماك، كما يتضمن التحديث تطبيق passwords، مع تحسينات في متصفح Safari.
كما يجلب التحديث مميزات الذكاء الإصطناعي الجديدة من ابل مدمجة في macOS Sequoia، مع أدوات الكتابة التي تعمل الآن على مستوى النظام والتي تتضمن تطبيق Mail، و Notes إلى جانب تطبيق Pages وأيضاً تطبيقات الطرف الثالث.
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