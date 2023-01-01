يجلب تحديث macOS Sequoia واجهة الأيفون على شاشة جهاز Mac الخاص بك #WWDC24

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قدمت ابل تحديث macOS 15 خلال مؤتمر المطوريين اليوم بعنوان “Sequoia” والذي ينطلق بشكل رسمي للمستخدمين في خريف هذا العام بميزة نسخ إشعارات ومحتوى هاتف الأيفون على شاشة جهاز ماك الخاص بالمستخدم.



يجلب تحديث macOS Sequoia عدد من المميزات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، ويأتي على رأس هذه المميزات دعم التكامل بشكل أفضل مع هاتف الأيفون التي ستنعكس بشكل كامل على شاشة جهاز ماك، كما يتضمن التحديث تطبيق passwords، مع تحسينات في متصفح Safari.



كما يجلب التحديث مميزات الذكاء الإصطناعي الجديدة من ابل مدمجة في macOS Sequoia، مع أدوات الكتابة التي تعمل الآن على مستوى النظام والتي تتضمن تطبيق Mail، و Notes إلى جانب تطبيق Pages وأيضاً تطبيقات الطرف الثالث.

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ويمكن لمميزات الكتابة التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي في هذ التحديث أن تدعم إعادة كتابة النص، والتدقيق اللغوي، وأيضاً تلخيص المحتوى.كما يأتي Sequoia بآداة لإنشاء الصور، التي تتيح إنشاء صورة مرحة بعدد من الأنماط، والذي يشمل الرسوم المتحركة، والرسوم التوضحية أو الرسوم المختلفة بشكل عام.وتأتي مميزات الذكاء الإصطناعي في تطبيق مستقل من ابل، كما أنها تأتي مدمجة في تطبيقات ابل الرئيسية، من جانب أخر يأتي التحديث بميزة الكتابة إلى مساعد Siri الرقمي، لهذا سيتاح للمستخدم التبديل بين المحادثات الصوتية والنصية.كما ستتيح ابل للمستخدم إختيار روبوت الدردشة ChatGPT الذي سيعمل على إرسال المحتوى الخاص بك إلى منصة OpenAI لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.