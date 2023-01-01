يجب على الأطفال استخدام الذكاء الاصطناعى فى عمر 6 سنوات

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أوصى الخبراء الآباء بتعليم الأطفال استخدام الذكاء الاصطناعي في سن السادسة، حيث تقدم Ed Broussard، المدير الإداري في Tomoro AI، الذى يعمل على تنقل الشركات في سوق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بمشاركة المهارات التي سيحتاجها جيل الشباب للعيش في عالم يسيطر عليه الذكاء الاصطناعي بسرعة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اتفق عدد من خبراء التكنولوجيا على أنه يجب على الآباء السماح لأطفالهم باستخدام برامج الدردشة الآلية مثل ChatGPT لإنشاء ألعاب ممتعة وقصص مخصصة بناءً على أفكارهم وللعثور على إجابات لبعض الأسئلة التي يطرحونها غالبًا.



وشارك خبير الذكاء الاصطناعي المهارات الأخرى التي سيحتاجها الأطفال مثل القدرة على التفكير والتركيز على الوظائف غير الموجودة حاليًا.

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قال Broussard: "كثيرًا ما أمزح مع العملاء، أفضل شخص يمكن توظيفه في شركتهم هو الشخص الذي غش للتو في امتحانات الجامعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لقد تعلم بالفعل كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج جيدة".وأضاف: "سيحتاج أصحاب العمل في المستقبل إلى مستخدمي الذكاء الاصطناعي الأصليين، حيث يعد استخدام الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل أسرع وأفضل وأكثر ذكاءً أمرًا طبيعيًا، ولكن لا يمكنك أن تتوقع من أطفالك أن يتبنوا الذكاء الاصطناعي إلا إذا كنت قدوة لسلوكيات الذكاء الاصطناعي الإيجابية بنفسك."ويوصي ببدء استخدام الذكاء الاصطناعي للأطفال أثناء وجودهم في المدرسة الابتدائية، قائلاً إن نظام التعليم يحتاج أيضًا إلى التحول نحو تدريس التكنولوجيا.تعد إحدى المهارات الأساسية في عالم الغد هى "الاستعانة بمصادر خارجية" للذكاء الاصطناعي في التفكير، ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن حوالي 65% من الأطفال الذين يدخلون المدرسة الابتدائية اليوم سينتهي بهم الأمر بالعمل في وظائف غير موجودة حاليًا.