يثير عالم الزلازل الهولندي الرعب من جديد.. ماذا بعد زلزال تركيا؟

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العديد من الكوارث الطبيعية تضرب العالم في بعض الأوقات، ويبقى التنبؤ بها أمر صعب ولكن ليس مستحيل، وفي كل مرة يضرب زلزال مدمر منطقة معينة، يعود السؤال الأبدي إلى السطح مجدداً، ليشغل بال الملايين حول العالم، ألا وهو هل يمكن فعلا توقع الزلازل من أجل تقليص حجم الكارثة، ولكن مع عالم الزلازل الهولندي يبقى الأمر محل تعجب!.

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وفي صباح السبت، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، في حين أكدت السلطات الرسمية، وزير الداخلية، ووالي كهرمان مرعش، وهيئة آفاد، في بيانات رسمية، أنه "لا خسائر حتى الساعة" جراء الزلزال، وأن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة".عالم الزلازل الهولنديبعد حدوث زلزال تركيا، أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، الجدل من جديد، بعد أن صدقت توقعاته التي أعلنها مطلع الشهر الجاري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»ـ من أن الأسبوعين الأوليين من شهر سبتمبر قد تشهد نشاطًا زلزاليًا أعلى من المتوسط، وتحديدًا يومي 7 و8 من الشهر ذاته، بسبب هندسة جديدة وتحركات في الكواكب.زلزال تركياوبحسب عالم الزلازل الهولندي، تؤدي هندسة القمر إلى وقوع زلزال في السابع أو الثامن من سبتمبر، وسيكون أعلى من متوسط، وتتجاوز قوته 5 درجات على مقياس ريختر، وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فقد وقعت الهزة الأرضية فوق المتوسطة على عمق 4 كيلومترات، وعلى بعد 109 كيلومترات شمال حلب السورية، و20 كيلومترا غرب شمال غرب غازي عنتاب بتركيا.توقعات بزلازلوبحسب هوجربيتس: التقارب الضيق لثلاث اقترانات كوكبية «عطارد والزهرة والأرض» يساهم في وقوع المزيد من الاضطرابات الزلزالية خلال الفترة ما بين 9 و10 سبتمبر الجاري، وستكون قوتها أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر، إلا أن عالم الزلازل الهولندي أصبح حديث العالم بعد توقعاته.عالم الزلازل الهولندي يثير الجدلومنذ أشهر وعالم الزلازال الهولندي يثير الجدل بين الأوساط العلمية، التي تعتبر تلك التوقعات جزء من التنجيم، وأنها غير علمية، وأنها مجرد توقعات قد تصيب أو تخطئ، واسترجع العالم الهولندي لمتابعيه، ما حدث في يومي 30 و31 أغسطس الماضي، إذ تعرضت بعض البلدان لأنشطة زلزالية بسبب ظهور قمم عالية للقمر، وبعض الاقترانات الكوكبية، فرصد حينها كوكبي زحل مع المشترى، ونيبتون مع المريخ، وهو ما تسبب في حدوث هزة أرضية، وصلت إلى قوة 7 درجات بسبب القمتين القمريتين، استمرت حتى الأيام الأولى من سبتمبر.البحوث الفلكيةكشف طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة تنبؤات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس بظهور القمر الخائن، ووقوع زلزال قوي يومي 18 و19 أغسطس الحالي، وقال «رابح» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»: «العالم الهولندي لا يفقه شيء، وتعلم التنجيم من والده، وما يعلمه فقط هو أن اصطفاف النجوم في مكان معين معناه شر، واصطفافه في مكان آخر تعني الخير.