يثير صعود الروبوتات القاتلة.. G1 الجدل بقدراته المذهلة

كشف نشر تقرير في صحيفة "ديلي ميل أونلاين" عن لحظات مرعبة تعرض فيها روبوت G1، على يد بني البشر للضرب واللكم، قبل أن يكسر يده بواسطة مطرقة.
ويظهر في الفيديو المروع روبوت، يتعرض للضرب واللكم من قبل مشغل بشري، ثم يقوم بكسر أصابعه بواسطة مطرقة، ولجعل الأمور أكثر غرابة، يظهر الروبوت أيضًا مفاصله المرنة بشكل غريب ومثير للدهشة والغرابة.
وفي بداية الفيديو، يظهر الروبوت الشبيه ببني البشر بحجم طفل متكورًا على الأرض، ثم ينهض على مفاصله المرنة، ويبدو أن Unitree تحرص على التأكيد على هذه القابلية للانثناء، حيث يظهر الفيديو أيضًا الروبوت وهو يطوي نفسه بطريقة مذهلة.
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