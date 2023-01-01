يثير صعود الروبوتات القاتلة.. G1 الجدل بقدراته المذهلة



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

كشف نشر تقرير في صحيفة "ديلي ميل أونلاين" عن لحظات مرعبة تعرض فيها روبوت G1، على يد بني البشر للضرب واللكم، قبل أن يكسر يده بواسطة مطرقة.



ويظهر في الفيديو المروع روبوت، يتعرض للضرب واللكم من قبل مشغل بشري، ثم يقوم بكسر أصابعه بواسطة مطرقة، ولجعل الأمور أكثر غرابة، يظهر الروبوت أيضًا مفاصله المرنة بشكل غريب ومثير للدهشة والغرابة.



وفي بداية الفيديو، يظهر الروبوت الشبيه ببني البشر بحجم طفل متكورًا على الأرض، ثم ينهض على مفاصله المرنة، ويبدو أن Unitree تحرص على التأكيد على هذه القابلية للانثناء، حيث يظهر الفيديو أيضًا الروبوت وهو يطوي نفسه بطريقة مذهلة.

قد يعجبك أيضا...

و بوزن يبلغ فقط 35 كجم، يمكن للمرء أن يحمل الروبوت المطوي رغم إن هذه التشوهات المحددة من المرجح أن تكون مصممة لتقليد فيديو حديث قدمته Boston Dynamics يظهر مرونة روبوتها البشري Atlas. وفي حركة أخرى مستوحاة من عروض Boston Dynamics الفريدة، يخضع فريق Unitree أيضًا روبوتهم لسلسلة من الركلات واللكمات على الصدر، على الرغم من الهجمات المتكررة، يتمكن G1 من تحمل الصدمات والبقاء واقفًا، مع تعثره فقط للخلف لاستعادة توازنه.وعلى الرغم من أن هذه الحركات قد تكون مبهرة، إلا أن هذه الحركات المخيفة دفعت بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وصف الروبوت بأنه "مرعب بشكل مطلق".