يتيح الذكاء الاصطناعى علاجًا أسرع وأكثر فاعلية بالمضادات الحيوية لتعفن الدم

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يعد تعفن أحد مضاعفات العدوى التى تهدد الحياة، ويكون التشخيص السريع والدقيق أمرًا بالغ الأهمية، حيث يزيد خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 8? كل ساعة دون علاج فعال، ومع ذلك يعتمد معيار التشخيص الحالى على نمو الثقافة، والذي يستغرق عادةً من يومين إلى ثلاثة أيام، وقد يختار الأطباء إعطاء المضادات الحيوية واسعة الطيف حتى يتوفر المزيد من المعلومات لتشخيص دقيق، ولكن يمكن أن تكون لها فاعلية محدودة وسمية محتملة للمريض.



وفقا لما ذكره موقع "Phys"، فإنه فى دراسة تم تقديمها فى ASM Microbe، كشف فريق من Day Zero Diagnostics عن نهج جديد لاختبار الحساسية المضادة للميكروبات باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI).



على عكس الطرق التقليدية التى تعتمد على جينات المقاومة المعروفة، تحدد خوارزميات التعلم الآلي بشكل مستقل دوافع المقاومة والقابلية استنادًا إلى بيانات من قاعدة بيانات واسعة النطاق تنمو باستمرار وتضم أكثر من 75000 جينوم بكتيري و800000 نتيجة اختبار الحساسية (48000 جينوم بكتيري و450000 حساسية).

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وهذا يسمح بالتنبؤات السريعة والدقيقة لمقاومة مضادات الميكروبات، ما يحدث ثورة في تشخيص علاج تعفن الدم.وقال جيسون ويتنباخ، دكتوراه ومدير علوم البيانات في Day Zero، "النتيجة هي عرض هو الأول من نوعه لتنبؤات الحساسية والمقاومة الشاملة والعالية الدقة لمضادات الميكروبات على عينات سريرية مباشرة من الدم".وأضاف ويتنباخ، "يمثل هذا دليلا حاسما على جدوى التشخيص السريع القائم على التعلم الآلي لمقاومة مضادات الميكروبات والذي يمكن أن يحدث ثورة في العلاج، ويقلل من الإقامة في المستشفى وينقذ الأرواح."