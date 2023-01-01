يتوقع سام ألتمان نقلة نوعية مع نموذج GPT-5 القادم

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كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، النقاب عن بعض التفاصيل بشأن نموذج الذكاء الاصطناعي المرتقب GPT-5.



وتوقع ألتمان أن يكون النموذج القادم “قفزة كبيرة إلى الأمام” مقارنة بنموذج GPT-4، مشيرًا إلى أن النموذج الحالي يرتكب أخطاء كثيرة، ومنها “أخطاء ساذجة لا يرتكبها طفل في السادسة من عمره”، على حد تعبيره.



وجاءت تصريحات ألتمان ضمن مشاركته في مهرجان “أسبن للأفكار” (Aspen Ideas Festival)، وهو حدث سنوي يقام في مدينة أسبن بولاية كولورادو في الولايات المتحدة، ويشرف على تنظيمه معهد أسبن ومجلة ذا أتلانتيك.

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وقارن ألتمان الإصدارات الحالية من نماذج الذكاء الاصطناعي بالإصدارات الأولى من هواتف آيفون، مؤكدًا أن هذه النماذج، ومنها GPT-5، ما زالت في مراحلها الأولى من تطورها مع الفائدة التي تقدمها.وأضاف ألتمان أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية تُعد صغيرة نسبيًا مقارنة بما يمكن أن تحققه التطورات المستقبلية.ومن الملاحظ أن تصريحات ألتمان الأخيرة بشأن حجم النموذج تشير إلى تحول في موقفه السابق، إذ ألمح العام الماضي إلى أن عصر النماذج العملاقة قد يقترب من نهايته، في حين أنه يعتقد الآن أن تلك النماذج ستستمر على الأرجح بالنمو، بفضل الاستثمارات الكبيرة في الحوسبة والطاقة.وأعرب ألتمان عن ثقته بأن نموذج GPT-5 سيتغلب على العديد من نقاط الضعف الموجودة في GPT-4، خاصة في مجالات الاستدلال ومنع الأخطاء. ومع ذلك، شدد أيضًا على أن تطوير GPT-5 ما زال في مراحله المبكرة، وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين تنفيذه.وتطرق ألتمان إلى قضايا مثيرة للجدل حول الذكاء الاصطناعي، ومنها تراخيص المحتوى، وأشاد بإستراتيجية OpenAI التي تعتمد على عقد الاتفاقيات مع الناشرين والمؤسسات الإعلامية للوصول إلى محتواها لتدريب GPT-5.وأفاد ألتمان بأن الذكاء الاصطناعي لن يكون له تأثير كبير في استخدام الإنترنت في الوقت الحالي، لكنه يدفع في الوقت نفسه إلى نهج جديد كليًا للتجارة الإلكترونية.واختتم ألتمان حديثه بأن GPT-5 ليس سوى البداية لسلسلة من التطورات التي تهدف إلى بناء أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر تعقيدًا وكفاءة.