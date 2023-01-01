يتمتع Huawei Pura 70 بأعلى نسبة من المكونات الصينية

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من خلال أحدث هواتفها الذكية الرائدة، مضت شركة هواوي تكنولوجيز قدمًا في حشر المزيد من المكونات المصنوعة في الصين، وفقًا لتحليل تفصيلي حديث لخط Pura 70، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا العملاقة للتغلب على العقوبات الأمريكية والمضي قدماً وجهاً لوجه. توجه مع شركة Apple على أرضها.

تحتوي أجهزة Pura 70 و70 Pro و70 Pro Plus و70 Ultra المتطورة على عدد قياسي من أشباه الموصلات من مصادر محلية، وهي علامة على أن عملاق التكنولوجيا الذي يقع مقره في شنتشن على وشك التحرر من العقوبات الأمريكية المتصاعدة التي أعاقت أعمالها في مجال الهواتف الذكية قبل خمس سنوات. تم الحصول على الغالبية العظمى من الإلكترونيات الموجودة في الهواتف في الصين، وفقًا لتحليل أجرته شركة TechInsights، وهي شركة لأبحاث أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية.



أصبحت القدرة على الحصول على المكونات محليًا أكثر إلحاحًا بالنسبة لشركة هواوي بعد أن ألغت الولايات المتحدة مؤخرًا المزيد من تراخيص تصدير الرقائق من صانعي الرقائق كوالكوم وإنتل، مما منعهم من بيع منتجاتهم إلى هواوي. ونظرًا للتقدم في الرقائق المصنوعة في الصين، قلل المحللون من تأثير الخطوة الأخيرة لواشنطن، حيث كانت شركة هواوي تنتج بالفعل شرائح 4G و5G لكل من الهواتف المتطورة وذات الميزانية المحدودة.



قالت ليندا سوي، كبيرة محللي الهواتف الذكية في TechInsights: "لا نعتقد أن إلغاء ترخيص تصدير الشرائح سيؤثر بشكل كبير على أعمال الهواتف الذكية لشركة Huawei هذا العام".

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تشمل المكونات الأجنبية التي لا تزال مستخدمة في الهواتف ذاكرة DDR5 من SK Hynix وSamsung Electronics. وتظهر شرائح الذاكرة الخاصة بشركة SK Hynix في هاتفي Pura 70 و70 Pro القياسيين، في حين تم العثور على شرائح ذاكرة سامسونج في هاتفي 70 Pro Plus وUltra. في النموذج القياسي، تم الحصول على 33 من 69 مكونًا إلكترونيًا قامت شركة TechInsights بتحليلها من الشركات المصنعة الصينية، وخمسة فقط من الموردين غير الصينيين. المكونات الأخرى لا تزال قيد التحقيق.يبدو أن Pura 70 Ultra يستخدم فقط الذاكرة من شركة Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC)، أكبر شركة لتصنيع ذاكرة NAND في الصين، والتي تخضع أيضًا للعقوبات الأمريكية. وبالمقارنة، فإن هاتف Huawei Mate 60 Pro، الذي تم إطلاقه العام الماضي وسط اهتمام كبير بسبب معالجه الصيني الصنع الذي تبلغ صناعته 7 نانومتر، استخدم شرائح SK Hynix NAND، وفقًا لموقع TechInsights.ومع ذلك، قالت ستايسي فيجنر، كبيرة المحللين في TechInsights، إن نسبة المكونات التي تم شراؤها داخل الصين كانت أعلى في طراز Pura 70 القياسي مقارنة بنموذج Pro Plus.وأظهرت بيانات TechInsights أنه في جهاز Pura 70 Pro Plus، الذي يحتوي على اللوحة الرئيسية الأكثر كثافة، تم الحصول على 22 مكونًا من الشركات المصنعة الصينية، مع ثلاثة من موردين غير صينيين. ولا يزال 52 مكونًا آخر قيد التحقيق.وجد تحليل سابق لـ TechInsights أن شريحة HiSilicon 9000s التي تعمل على تشغيل Pura 70 وKirin 9010 القياسي في هواتف Pura الأخرى، والتي صممتها شركة أشباه الموصلات التابعة لشركة Huawei، تم إنتاجها من قبل شركة Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)، أكبر شركة مصنعة للرقائق في الصين. قامت SMIC أيضًا بتصنيع شرائح Mate 60. استخدمت جميع الرقائق نفس عملية 7 نانومتر.وكانت سلسلة الهواتف الذكية Pura 70، التي تم الكشف عنها في منتصف أبريل، أكبر إطلاق للهواتف الرائدة للشركة منذ إطلاق هاتف Mate 60 Pro في الصيف الماضي، والذي كان أول هاتف 5G للشركة منذ ثلاث سنوات.وقال سوي إنه من المتوقع أن يكون هاتف Pura 70 منافسًا رئيسيًا في الصين لسلسلة هواتف iPhone 15 من Apple وسلسلة 16 القادمة في الخريف، بالإضافة إلى سلسلة Galaxy S24 من سامسونج، مضيفًا أن شحنات هواتف Pura الجديدة قد تتجاوز 10.4 مليون وحدة هذا العام. .في ظل العقوبات الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، احتشدت شركات المنطق ومسابك الذاكرة الصينية خلف شركة هواوي في الوقت الذي تتطلع فيه إلى الصمود أمام التدقيق المكثف من واشنطن.هدف سياسة بايدن التكنولوجية في الصين: عائق لمدة 10 سنواتواصلت شركة YMTC ومقرها ووهان توسيع حصتها في السوق على الرغم من العقوبات الأمريكية. حددت TechInsights قالب NAND بسعة 512 جيجابت المضمن في Pura 70 Ultra باعتباره NAND ثلاثي الأبعاد من YMTC مكون من 128 طبقة، في حين أن قالب NAND بسعة 1 تيرابايت هو NAND ثلاثي الأبعاد مكون من 232 طبقة للشركة، وهي ذاكرة NAND الأكثر تقدمًا من YMTC.ومن المتوقع أن تشحن شركة هواوي أكثر من 50 مليون هاتف في الصين هذا العام، مما يعيدها إلى الصدارة بحصة سوقية تبلغ 19 في المائة، مقارنة بـ 12 في المائة في عام 2023، وفقا لشركة TechInsights. وقد تساعد مرونة شركة هواوي في الصين على الارتقاء لتصبح الشركة رقم 8 في مجال بيع الهواتف الذكية على مستوى العالم، حيث تشكل 5 في المائة من الشحنات.