يتفقد وزير التموين «القابضة الغذائية» للاطمئنان على توافر السلع

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تفقد اليوم الأحد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للاطمئنان على انتظام عمليات الإنتاج وتوافر السلع، واجتمع بأعضاء مجلس الإدارة والشركات التابعة ورؤساء القطاعات.

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وجاءت زيارة وزير التموين التفقدية للتأكد من انتظام عمليات الإنتاج بكل الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، والاطمئنان على توافر مخزون كبير من السلع.وحرص وزير التموين خلال الاجتماع على الاستماع لرؤساء قطاعات الشركات المختلفة بالقابضة للصناعات الغذائية ، سواء شركات الزيوت والبالغ عددها 6 شركات يتبعها 20 مصنعاً، وشركات السكر والبالغ عددها 5 شركات ويتبعها 25 مصنعاً، إضافة إلى 10 شركات مطاحن ومخابز، و8 شركات مضارب، و5 شركات للجملة والمجمعات، وأيضا عدد 2 شركة للصناعات الغذائية، واخيرا 6 شركات بأنشطة مرتبطة بالصناعات الغذائية.ومن جهة أخرى، اطلع الوزير على خطط تطوير الشركات والمصانع وتحديث خطوط الإنتاج، وشدد على ضرورة وضع مخطط زمني سريع للانتهاء من خطط التطوير، مؤكدا على أهمية استمرار عمليات التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المُنتجة والتي يتم تقدميها للمواطنين سواء على بطاقات التموين او سلع حرة من خلال المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بكل محافظات الجمهورية.وفي سياق متصل اكد الوزير على ضرورة استمرار تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة اساليب العرض الحديثة ، لما لها من أهمية كبيرة في طرح السلع بأسعار مخفضة والعمل على ضبط الاسواق من خلال طرح كميات كبيرة من السلع بأسعار منضبطة.ومن جهته قدم الدكتور علاء ناجي- رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، و اعضاء مجلس الإدارة التحية إلى الوزير ، وأكد ناجي انه جاري العمل بشكل مكثف لتنفيذ توجيهات الوزير والانتهاء من عمليات التطوير للشركات التابعة في كل القطاعات والتأكيد على استخدام احداث وسائل التكنولوجيا عالميا اثناء عمليات التطوير ، بما ينعكس على حوكمة وضبط عمليات الإنتاج ويضمن جودة السلع المنتجة من مصانع الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.