يؤمن Mozilla Firefox الوصول إلى كلمات المرور باستخدام بيانات اعتماد الجهاز



Mozilla Firefox Mozilla Firefox

يتيح لك Mozilla Firefox أخيرًا توفير المزيد من الحماية للوصول المحلي إلى بيانات الاعتماد المخزنة في مدير كلمات مرور المتصفح باستخدام معلومات تسجيل الدخول بجهازك، بما في ذلك كلمة المرور أو بصمة الإصبع أو الرقم السري أو القياسات الحيوية الأخرى.



للتوضيح، هذه الميزة الجديدة لا تحمي من البرامج الضارة التي تسرق المعلومات، ولكنها تمنع الأشخاص الذين لديهم وصول فعلي أو عن بعد إلى الجهاز من استخدام بيانات الاعتماد المخزنة دون المصادقة أولاً مع الجهاز.



مثل جميع متصفحات الويب الحديثة، يشتمل Firefox على مدير كلمات مرور لإنشاء كلمات مرور فريدة لكل موقع تزوره ثم حفظها في المتصفح لتسهيل عمليات تسجيل الدخول في المستقبل.

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يتم التحكم في برامج Linux الضارة الجديدة من خلال الرموز التعبيرية المرسلة من Discordقامت متصفحات Google Chromium، مثل Google Chrome وBrave وMicrosoft Edge، بتضمين ميزة لبعض الوقت تمنع أي شخص لديه حق الوصول المحلي إلى جهازك من عرض بيانات الاعتماد المحفوظة لملء نماذج تسجيل الدخول.على سبيل المثال، عند محاولة القيام بذلك على نظام التشغيل Windows، سيفتح المتصفح مطالبة مصادقة نظام التشغيل، ويطلب من المستخدم تسجيل الدخول قبل الوصول إلى بيانات الاعتماد.مع إصدار Firefox 127، أضافت Mozilla أخيرًا ميزة مماثلة إلى المتصفح."للحصول على حماية إضافية على نظامي التشغيل MacOS وWindows، قد يُطلب تسجيل الدخول إلى الجهاز (على سبيل المثال، كلمة مرور نظام التشغيل أو بصمة الإصبع أو تسجيل الدخول بالوجه أو الصوت إذا تم تمكينه) عند الوصول إلى كلمات المرور المخزنة وملؤها في مدير كلمات مرور Firefox حول: صفحة تسجيلات الدخول"، كما يلي. ملاحظات الإصدار.لسوء الحظ، على الرغم من أن هذا يحمي الوصول المحلي إلى مدير كلمات المرور، إلا أنه لا يمنع البرامج الضارة التي تسرق المعلومات من سرقة بيانات الاعتماد المخزنة من الأجهزة المصابة.يتم تخزين بيانات الاعتماد بتنسيق مشفر على القرص ولكن يمكن فك تشفيرها بسهولة باستخدام أدوات مفتوحة المصدر، حيث يتم تخزين مفتاح فك التشفير في بيانات Firefox.لمزيد من الأمان لمدير كلمات مرور Firefox، تقترح Mozilla تعيين كلمة مرور أساسية، والتي تُستخدم لتشفير قاعدة بيانات كلمات المرور بدلاً من ذلك.نظرًا لأن كلمات المرور الأساسية هذه معروفة لك فقط ولا يتم تخزينها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فلا يمكن تصديرها بواسطة جهات التهديد أو الأدوات أو البرامج الضارة ما لم تقم أولاً بفرض كلمة المرور بعنف.ومع ذلك، لا يزال من الممكن فرض كلمات المرور الأساسية، لذا فإن استخدام كلمة مرور طويلة ومعقدة يعد أمرًا مهمًا لجعل هذه المهمة أكثر صعوبة، إن لم تكن مستحيلة، مع الأجهزة الحالية.