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يؤدي احتضان الأشجار إلى حياة أطول

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى بعض العادات الغريبة للبحث عن الهدوء، والراحة النفسية وتخفيف التوتر منها احتضان الأشجار، يعتبر احتضان الأشجار أمر مثير للدهشة وغريب للآخرين، الا أن دراسة جديدة أفادت أن هذا الأمر قد يخفف التوتر ويؤدي إلى حياة أطول.

وبحسب ما ذكر فى موقع "اكسبريس البريطانية" أوضحت الدكتورة "تارا سوارت"، محاضرة فى معهد للتكنولوجيا، أن الأدلة الفسيولوجية الجديدة تشير إلى أن الناس يعيشون لفترة أطول بمجرد العيش بالقرب من الأشجار.

وأفاد الدكتور "سورات"، مؤلف كتاب علم الأعصاب أن الوقت الذي تقضيه في الطبيعة يغير عمرك وصحتك حرفياً.
إن أي شجرة وخاصة أشجار الأرز والصنوبر والسرو، تطلق مركبات تسمى "المبيدات النباتية" التي تحفز إطلاق الخلايا القاتلة الطبيعية في أنظمتنا المناعية، لذا فهي تعزز مناعتنا بشكل أساسي.


وأضافت الدكتورة سوارت أن مجالاً بحثياً جديداً يسمى علم الأعصاب الجمالي، وجد أيضاً أن مجرد قضاء الوقت في الطبيعة "يهدئ" العقل أيضاً.

وأوضحت أن السبب الذي يجعل أصوات الطيور تقلل من ضغط الدم ومعدل التنفس ومستويات التوتر لدينا هو أنه إذا كان هناك حيوان مفترس حوله، فإن الطيور لن تغني، لذا فإن حقيقة أنهم يغنيون تعني أننا آمنون.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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