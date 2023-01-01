يأتي هاتف Galaxy Z Fold6 بتجعد أقل في الشاشة وتصميم جديد في الكاميرة



Galaxy Z Fold6 Galaxy Z Fold6

كشفت أحدث التقارير عن تفاصيل جديدة في تصميم هاتف Galaxy Z Fold6 الذي يأتي بتجعد أقل في الشاشة، وتصميم جديد في وحدة الكاميرة.



شاركت صفحة “Ice Universe”بعض التفاصيل الجديدة حول إصدار سامسونج المرتقب من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold6.



ويؤكد مصدر التسريبات على أن الشاشة الداخلية لهاتف Galaxy Z Fold6 ستأتي بتجعد أقل في الشاشة، كما تدعم سامسونج هذا الإصدار بتصميم جديد لوحدة الكاميرة.

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ولقد أشارت تسريبات نشرت مؤخراً إلى أن سامسونج تدعم هاتف Galaxy Z Flip6 بفئة جديدة من زجاج UTG والذي يتميز بسمك أكبر يصل إلى 50µm مقارنة بسماكة 30µm في الزجاج المستخدم الآن.كما أوضحت التسريبات أن سامسونج تتجه لهذا التغيير لخفض تجعد الشاشة في هذا الإصدار، بينما تخطط سامسونج لدعم Z Flip7 بتصميم جديد في مفصل الشاشة، كما يأتي Z Flip6 بنفس تصميم المفصل المستخدم في الإصدار السابق.ويبدو أن سامسونج ستقدم هاتف Galaxy Z Fold6 أيضاً بنفس فئة الزجاج الجديد “UTG” الذي يتميز بسماكة 50µm، كما تشير التسريبات إلى أن سامسونج تقدم هذا الإصدار بتصميم أنحف وأخف.من جانب أخر كشفت صفحة “Ice Universe” عن خطط سامسونج لدعم هاتف Z Fold6 بتصميم جديد لوحدة الكاميرة، كما شارك الموقع لقطة مقربة للكاميرة الجديدة، والتي تكشف عن إطار محفور على عكس الإطار المعدني في كاميرة الإصدار السابق.ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy Z Fold6 بنفس إعدادات الكاميرة المقدمة في الإصدار السابق، بينما تقدم سامسونج الترقية في كاميرة Galaxy Z Fold6 Ultra الذي يأتي بمستشعر ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.