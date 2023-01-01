يأتى هاتف iPhone SE 4 بتصميم مستوحى من iPhone 16



iPhone SE 4 iPhone SE 4

عادت الشائعات حول iPhone SE 4 إلى الظهور مرة أخرى، ففي البداية، كان من المتوقع أن يكون له تصميم مشابه لجهاز iPhone 14، ومع ذلك، تشير التقارير الجديدة إلى قصة مختلفة، فقد يتميز iPhone SE 4 بنفس تصميم iPhone 16، والذي من المتوقع إطلاقه في سبتمبر من هذا العام، تشير مصادر من الصين إلى أنه سيكون من الصعب تمييزه تقريبًا عن iPhone 16، مما يجعل من الصعب التمييز بينهما.

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وقد أثار هذا التغيير في تكهنات التصميم الاهتمام والإثارة بين عشاق شركة أبل، حيث ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان الرسمي وإطلاق كلا الطرازين، وكشف أحد المرشدين الصينيين، "Fixed Focus Digital"، عن تفاصيل حول هاتف iPhone SE 4، حيث تم تصميم اللوحة الخلفية لجهاز SE 4 تمامًا مثل تلك الخاصة بجهاز iPhone 16، المقرر الكشف عنه بشكل كبير في سبتمبر المقبل.وفي الوقت نفسه، ستظهر SE 4 لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا للشائعات، وبالعودة إلى نوفمبر 2023، كان لدى MacRumors المسار الداخلي من مصدر في أسرار التصنيع لشركة أبل، مدعيًا أن أبعاد SE 4 كانت ميتة.وفي حين أن التفاصيل لا تزال طي الكتمان، إلا أن هناك شكًا خفيًا في أن شركة آبل تلعب الأمر بذكاء، باستخدام أحدث تصميم للهيكل الخلفي لطراز SE الأكثر ملاءمة للمحفظة، يمكن أن تهدف شركة أبل إلى الحصول على مكان جيد للإنتاج، مع الاستفادة من اقتصاديات الحجم مع بدء نماذج iPhone 14 في التراجع.باختصار، قد يكون جهاز iPhone SE 4 متوهجًا، ويبدو أشبه بشقيقه iPhone 16 الفخم بدلاً من ابن عمه الأقدم iPhone 14، قد تعني هذه الخطوة أشياء كبيرة لعشاق أبل المهتمين بالميزانية والذين يتوقون للحصول على مظهر جديد دون دفع ثمن باهظ. أبقِ أعينك مفتوحة، لأن أبل قد تفاجئنا جميعًا هذا الربيع!من المتوقع أن يُحدث هاتف iPhone 16، المتوقع إطلاقه في سبتمبر 2024، تغييرات كبيرة على تشكيلة هواتف أبل الذكية، فيما يلي الميزات والتحسينات الرئيسية التي نتوقعها – سيحتوي iPhone 16 Pro على شاشة مقاس 6.3 بوصة، بينما سيحتوي iPhone 16 Pro Max الأكبر على شاشة مقاس 6.9 بوصة. يمثل هذا زيادة كبيرة في الحجم مقارنة بالنماذج السابقة.سيستفيد iPhone 16 القياسي أيضًا من هذه الشاشات الأكبر حجمًا، مما يعزز تجربة المستخدم الشاملة، ستقدم جميع الطرز الأربعة – iPhone 16 وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max والإصدار القياسي – أزرارًا جديدة. وسيخدم زر الإجراء العديد من الميزات الوظائف، مما يجعل التنقل أكثر سهولة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص زر الالتقاط لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، مما يسهل تجربة التصوير الفوتوغرافي.ستحتوي طرز iPhone 16 القياسية على ترتيب كاميرا رأسية مُعاد تصميمه. وفي الوقت نفسه، يشاع أن طرازات Pro تتميز بعدسة تكبير بصري Tetraprism 5x، مما يعد بقدرات تصوير محسنة، تعمل أبل على تطوير شرائح A-series جديدة خصيصًا لمجموعة iPhone 16، تهدف هذه الرقائق إلى توفير مكاسب الكفاءة والأداء، مما يضمن تعدد المهام بسلاسة والاستجابة.