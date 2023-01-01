ويندوز 11 هو نظام التشغيل الأكثر شعبية لألعاب الكمبيوتر



ويندوز 11 ويندوز 11

أصبح نظام التشغيل Windows 11 هو نظام التشغيل الأكثر شعبية لألعاب الكمبيوتر متجاوزا نظام ويندوز 10، وذلك لاول مرة منذ إطلاقه فى 2021، حيث ظل Windows 10 قويًا فى السنوات الأخيرة، على الرغم من خطط مايكروسوفت لإنهاء دعم Windows 10 فى أكتوبر 2025، وهناك علامات تشير إلى أن اعتماد Windows 11 يتجه أخيرًا فى الاتجاه الصحيح لشركة مايكروسوفت.

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وتشير بيانات مسح أجهزة Steam لشهر أغسطس إلى أن استخدام Windows 11 بلغ 49%، بزيادة تزيد عن 3% عن الرقم السابق فى يوليو والذي بلغ ما يقرب من 46%، وانخفض استخدام Windows 10 بنحو 3% إلى 47%، بينما ظل استخدام macOS وLinux Steam كما هو إلى حد كبير خلال شهر أغسطس.كما نما استخدام Windows 11 عبر الويب على مدار العام الماضى، ففى يوليو 2023، بلغت حصة Windows 11 فى السوق حوالى 23%، وقد نمت إلى ما يقرب من 32% فى أغسطس 2024، وفقًا لـ StatCounter.وكشفت التسريبات فى أكتوبر أن Windows 11 كان يستخدمه أكثر من 400 مليون جهاز في ذلك الوقت، وهي وتيرة تبني أبطأ من Windows 10، حيث استغرق Windows 10 عامًا للوصول إلى 400 مليون جهاز نشط، بينما استغرق Windows 11 عامين للوصول إلى نفس الإنجاز، ويرجع التناقض جزئيًا إلى قابلية الترقية إلى Windows 11.أطلقت مايكروسوفت لأول مرة Windows 11 فى أكتوبر 2021 بمتطلبات أجهزة صارمة، تتطلب شريحة أمان TPM ووحدات معالجة مركزية تم إصدارها من عام 2018.وبينما كان Windows 11 يزوفر ترقية مجانية لمستخدمى Windows 10، فقد تُركت ملايين الأجهزة وراءها وغير قادرة على الترقية بسبب متطلبات الأجهزة الخاصة بـمايكروسوفت.وقدم Windows 10 كترقية مجانية لمستخدمى Windows 7 وWindows 8، ولم يكن به قيود صارمة على الأجهزة، لذا تمكن الملايين من الترقية بدلاً من الاضطرار إلى شراء أجهزة جديدة.وتخطط مايكروسوفت لفرض رسوم على الشركات لمواصلة استخدام Windows 10 بعد انتهاء دعمه في أكتوبر 2025، وسيتمكن المستهلكون من الدفع مقابل تحديثات الأمان الإضافية لنظام التشغيل Windows 10 لأول مرة على الإطلاق، لكن مايكروسوفت لم تشارك أسعار الشركات حتى الآن.