وول ستريت جورنال: يحصد وادي السيليكون صفقات حكومية ضَئِيلة بمجال تكنولوجيا الدفاع

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سلطت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أمس الخميس الضوء على أن وادي السيليكون الذي يٌعد مركزًا عالميًّا للتكنولوجيا والابتكار وموطنًا للعديد من أكبر شركات التكنولوجيا الفائقة في العالم حصد عددًا قليلاً من الصفقات الحكومية الأمريكية ، ما يهدد بالحد من ازدهار مجال تكنولوجيا الدفاع؛ بالتزامن مع توتر المشهد الجيوسياسي خلال الفترة الراهنة.



وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية أنفقت 22 مليار دولار في السنوات الأخيرة على التكنولوجيا الدفاع لأفضل 100 شركة ناشئة في مجال الأمن القومي؛ ما يمثل جزءًا ضئيلاً من إجمالي الإنفاق على العقود وأقل من نصف ما استثمره أصحاب رؤوس الأموال في تلك الشركات نفسها.



وذكرت مجموعة وادي السيليكون للدفاع أن أكبر 100 شركة ناشئة في مجال الأمن القومي مدعومة برأس المال الاستثماري جمعت نحو 53 مليار دولار من التمويل الخاص منذ إنشائها ، منها 11 مليار دولار جاءت خلال الأشهر ال 12 الماضية.

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وأوضح التقرير أن ذلك يبرز الفجوة بين التمويل الضخم الذي يحصل عليه رأس المال الاستثماري لتكنولوجيا الدفاع ونفقات الحكومة الأمريكية على عقود كبيرة للشركات الناشئة.ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن استمرار تأخر الاستثمار من قبل الحكومة الفيدرالية في تقنيات الشركات الناشئة يهدد بالحد من ازدهار رأس المال الاستثماري في مجال تكنولوجيا الدفاع في وقت حرج بالنسبة للقدرة التنافسية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب ، حيث أصبح المشهد الجيوسياسي غير مستقر أكثر من أي وقت مضى.بدورهم، قال مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية إنهم يريدون التحرك بسرعة أكبر وأن يكونوا أقل نفوراً من المخاطرة عند اعتماد التقنيات التجارية وأن البيروقراطية الراسخة لديهم يمكن أن تعترض الطريق.وقال متحدث باسم مكتب وزير الدفاع الأمريكية "دون ذكر اسمه"، إن الفجوة بين تمويل رأس المال الخاص وإنفاق وزارة الدفاع ليست واسعة كما يشير التقرير لأنها لا تأخذ في الاعتبار الجوائز التي يتم تصنيفها والتي لا يتم الإعلان عنها.وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية تنفق عشرات المليارات من الدولارات لتبني تقنيات جديدة بسرعة أكبر.