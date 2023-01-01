وول ستريت جورنال: يحصد وادي السيليكون صفقات حكومية ضَئِيلة بمجال تكنولوجيا الدفاع

سلطت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أمس الخميس الضوء على أن وادي السيليكون الذي يٌعد مركزًا عالميًّا للتكنولوجيا والابتكار وموطنًا للعديد من أكبر شركات التكنولوجيا الفائقة في العالم حصد عددًا قليلاً من الصفقات الحكومية الأمريكية ، ما يهدد بالحد من ازدهار مجال تكنولوجيا الدفاع؛ بالتزامن مع توتر المشهد الجيوسياسي خلال الفترة الراهنة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية أنفقت 22 مليار دولار في السنوات الأخيرة على التكنولوجيا الدفاع لأفضل 100 شركة ناشئة في مجال الأمن القومي؛ ما يمثل جزءًا ضئيلاً من إجمالي الإنفاق على العقود وأقل من نصف ما استثمره أصحاب رؤوس الأموال في تلك الشركات نفسها.
وذكرت مجموعة وادي السيليكون للدفاع أن أكبر 100 شركة ناشئة في مجال الأمن القومي مدعومة برأس المال الاستثماري جمعت نحو 53 مليار دولار من التمويل الخاص منذ إنشائها ، منها 11 مليار دولار جاءت خلال الأشهر ال 12 الماضية.
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