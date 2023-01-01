ولايات أمريكية تقيّد استخدام تقنيات التعرف على الوجه Facial recognition system

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تسعى ولايات أميركية لتقييد استخدام تقنيات التعرف على الوجه في الشرطة، ومع ذلك، لا تزال بعض أقسام الشرطة في البلاد تلجأ إلى استخدام التقنية بطرق مثيرة للجدل وملتوية.

ووفقًا لتقرير صحيفة واشنطن بوست، عدد من أفراد الشرطة في مدن رئيسية مثل أوستن وسان فرانسيسكو، وهما من أكبر المدن التي يُحظر فيها استخدام التكنولوجيا من قبل الشرطة، قد طلبوا مرارًا وتكرارًا من الشرطة في البلدات المجاورة تشغيل برامج التعرف على الوجه لمعرفة هوية المشتبه بهم جنائيًا.

وفي سان فرانسيسكو، منذ دخول حظر استخدام التقنية حيز التنفيذ في عام 2019، طلبت إدارة شرطة المدينة من الوكالات الخارجية إجراء 5 عمليات على الأقل للتعرف على الوجه، ولكن لم يتم العثور على أي تطابقات، وفقًا لتقرير تقديمه الإدارة إلى مجلس المشرفين في المقاطعة.

وصرح المتحدث باسم شرطة سان فرانسيسكو، إيفان سيرنوفسكي، بأن هذه الطلبات تنتهك قانون المدينة ولم يتم الموافقة عليها من قبل الإدارة، ورفض الكشف عما إذا تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي من الضباط لأن هذه المسائل تعتبر شخصية."

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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