وكيل "ميتسوبيشي" يجدد عرض "الكاش باك" بقيمة تصل لـ 200 ألف جنيه



ميتسوبيشي ميتسوبيشي

جددت شركة دايموند موتورز، الوكيل المحلي لعلامة "ميتسوبيشي Mitsubishi"، عرض الاسترداد النقدي "كاش باك" بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه الذي كانت قد أعلنت عنه خلال شهر مايو الماضي عند شراء أي من سياراتها (إكسباندر Xpander، أتراچ Attrage، و ميراچ Mirage) موديلات 2024، وذلك مع مزايا أكبر وعروض جديدة خلال شهر يوليو الجاري ولفترة محدودة أو حتى نفاذ المخزون.

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وتتضمن المزايا الجديدة ترخيص مجاني، قسائم صيانة دورية مجانًا، دواسات ميتسوبيشي الأصلية، وقسائم خصم على الإكسسوارات.وأوضحت الشركة أنه يتم استلام الكاش باك نقداً خلال 5 أيام عمل، بعد إحضار أصل فاتورة الشراء ورخصة السيارة، وتطبّق العروض من خلال فروع الشركة (أبو رواش، القطامية والمعادي) وشبكة الموزعين المعتمدين.ويشار إلى أن دايموند موتورز، كانت قد أعلنت خلال شهر مايو عن عرض كاش باك بقيمة 200 ألف جنيه على "إكسباندر" ، و175 ألف جنيه على "أتراچ" وشقيقتها "ميراج" مع استمراره حتى نهاية شهر يونيو الماضي.وتستمر أسعار سيارات ميتسوبيشي وفقا لآخر قائمة تم الإعلان عنها في بداية شهر مايو الماضي والتي استقرت بها الأسعار بدون أي تغيير وفقا لآخر قائمة تم الإعلان عنها في منتصف شهر فبراير الماضي.ميتسوبيشي إكسباندر?? الفئة Midline بسعر 1,440,000 جنيه?? الفئة Highline بسعر 1,500,000 جنيهوتنتمي ميتسوبيشي إكسباندر لفئة الـ MPV وتعتمد على محرك سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 103 أحصنة وأقصى عزم للدوران 141 نيوتن متر. ويبلغ نصف قطر الدوران الأدنى 5.2 متر.ميتسوبيشي أتراچتنطلق "أتراج" بفئة واحدة ويبلغ سعرها الحالي نحو 915,000 جنيه.. وتعتمد السيارة على محرك MIVEC ثلاثي اسطوانات سعته 1.2 لترًا، قادر على توليد قوة تبلغ 76 حصاناً عند 6,000 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى قدره 100 نيوتن متر عند 4,000 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيك CVT ذي 6 سرعات.ميتسوبيشي ميراچومثل شقيقتها، تنطلق "ميراج" بفئة واحدة هي Highline ويبلغ سعرها الحالي 930,000.. وتتطابق مواصفات المحرك وتجهيزات السلامة بين كل من "ميراچ" و"أتراچ"، بينما تختلف الأبعاد الخارجية نظرًا لحجمهما وتصنيف إحداهما كسيدان والأخرى كهاتشباك.