وكالة NASA ترغب فى بناء قطار على القمر بعد استعماره من البشر



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تخطط ناسا من خلال تقنية الارتفاع المرن على المسار، أو FLOAT، لاستخدام الروبوتات المغناطيسية في الهواء لنقل ما يصل إلى 100 طن من المواد على سطح القمر يوميًا، فإن هذا من شأنه أن يوفر طريقة موثوقة ومستقلة لنقل الموارد المستخرجة من القمر.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول قائد المشروع الدكتور إيثان شالر، وهو مهندس الروبوتات في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "سيكون نظام النقل الآلي المتين وطويل العمر حاسما للعمليات اليومية لقاعدة قمرية مستدامة في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين".



وكتب الدكتور شالر في منشور على مدونة ناسا: "نريد بناء أول نظام للسكك الحديدية القمرية، والذي سيوفر نقلًا موثوقًا ومستقلًا وفعالًا للحمولة على القمر".

قد يعجبك أيضا...

على عكس السكك الحديدية على الأرض، لن تستخدم شبكة النقل القمرية هذه القضبان الثابتة التي قد تكون على دراية بها.يقترح الدكتور شالر وفريقه إنشاء أطوال من المسار المرن الذي يمكن "بسطه" مباشرة على سطح القمر، وتم تصميمها لتقليل وقت البناء، لأنه إذا تغيرت قاعدة القمر، فيمكن ببساطة طي هذه المسارات ونقلها إلى مكان آخر.سيتم التحرك الفعلي بواسطة سلسلة من "الروبوتات المغناطيسية غير المزودة بالطاقة" والتي تحلق فوق سطح المسار، وسيولد هذا المسار بعد ذلك قوة دفع كهرومغناطيسية لدفع الروبوتات إلى وجهتها.وهذا هو نفس المبدأ وراء قطارات ماجليف على الأرض، والتي تستخدم مجالات كهرومغناطيسية قوية لدفع العربات غير المزودة بالطاقة على طول المسارات.يدعي الدكتور شالر، أن كل روبوت سيكون قادرًا على حمل أحمال من مختلف الأشكال والأحجام بسرعات تبلغ حوالي 1 ميل في الساعة (1.61 كم / ساعة).وعلى عكس الروبوتات ذات العجلات أو الأرجل، ستتجنب هذه العربات العائمة تآكل المسارات في البيئة القمرية.في حين أن فكرة القواعد القمرية قد تبدو بعيدة المنال في الوقت الحالي، إلا أن حقيقة العيش على القمر أصبحت مصدر قلق متزايد، وكجزء من مهمات أرتميس، ستستكشف ناسا الهبوط في نهاية المطاف بالقرب من القطب الجنوبي للقمر والذي يعتقد أنه يحتوي على الجليد داخل فوهاته.على الرغم من أن ناسا أجلت موعد هبوط طاقمها على سطح القمر، إلا أن وكالة الفضاء لا تزال لديها طموحات لإقامة وجود بشري على القمر.أخبر جيم فري، المدير المساعد لتطوير أنظمة الاستكشاف في ناسا، المراسلين مؤخرًا أن وكالة الفضاء من المحتمل أن تبني أكثر من موطن أساسي كجزء من عمليات هبوط أرتميس.ويمكن استخدام النظام المخطط له من أجل نقل الثرى المستخرج في الموقع أو لنقل المواد من وإلى مواقع الهبوط أو البؤر الاستيطانية الأخرى.