وكالة "فارس" تكشف .. التحقيقات الأولية في عملية اغتيال إسماعيل هنية



اغتيال إسماعيل هنية اغتيال إسماعيل هنية

كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، تفاصيل التحقيقات الأولية في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في العاصمة طهران.

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وحسب ما أوردت "فارس"، أبانت "التحقيقات الأولية حول عملية اغتيال الشهيد إسماعيل هنية" أنه "تم كشف المزيد من تفاصيل طريقة الاغتيال".وذكرت الوكالة:- "بحسب مراسل وكالة "فارس"، في هذه العملية التي جرت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أصيب منزل الشهيد هنية بقذيفة دمرت أجزاء من سقف ونوافذ مسكنه الواقع في الطابق الرابع من بناية في منطقة الزعفرانية، واستشهد هو وأحد حراسه".- "التحقيقات أكدت أن هذا العمل الإرهابي تم التخطيط له وتنفيذه من قبل النظام الصهيوني".- "وفق ما ورد في بيانين للحرس الثوري الإيراني، تعرض منزل الشهيد هنية لعمل إرهابي من قبل النظام الصهيوني".وكان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قد أكد أن الانتقام لدم إسماعيل هنية "من واجباتنا لأن الاغتيال وقع على أراضينا".وقال في رسالة تعزية باغتيال هنية نشرها الموقع الرسمي لخامنئي: "النظام الصهيوني المجرم والإرهابي استهدف ضيفنا العزيز في بيتنا، وهو بذلك جلب على نفسه بهذا الاعتداء أشد العقاب".وفيما لم تعلن إسرائيل عن تبني هذا الاغتيال، ورفضت التعليق على الحادث بشكل علني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مساء الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات قاضية في الأيام الأخيرة ضد حماس والحوثيين وحزب الله.