وقاية وعلاج: حيل غير متوقعة تحميك من الدوالي



الدوالي الدوالي



تعد الدوالي من الشائعة بين الشباب وكبار السن مما يسبب آلامًا قوية في القدمين والساق فضلا عن تشوه مظهرهما.



ويقصد بالدوالي تلك الخطوط الخضراء والزرقاء الواضحة في القدمين في بعض الأحيان تمتد إلى الركبتين وقد تتجاوزهما حسب شدة الضغط على الأوردة في هذه المنطقة وتقدم الحالة.



ووفقا لما جاء في موقع" مايو كلينك" نعرض في هذا التقرير أهم الحيل المنزلية التي تساعد في الوقاية من الدوالي وعلاجها.

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مارس التمارين الرياضية بانتظامتساعد ممارسة الرياضة المنتظمة على حماية الجسم العدد كبير من الأمراض من بينها الدوالي وعلى سبيل المثال يعد السير من الطرق الفعالة للمساعدة على تدفق الدم في الساقين و يمكن لاختصاصي الرعاية الصحية أن يقترح عليك مستوى نشاط جيد مناسب لصحتك العامة وطبيعة جسدك.تحكم في الوزنيؤدي فقدان الوزن الزائد إلى تخفيف الضغط على الأوردة وتقليل ظهور الدوالي في الساقين.تجنب الملحاتبع نظامًا غذائيًا قليل الملح لمنع التورم الناتج عن احتفاظ الجسم بالماء للوقاية من الدوالي.اختر الحذاء المناسبينبغي تجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي حيث تضر بصحة الساقين وظهرهما بينما تعمل الأحذية ذات الكعب المنخفض على تقوية عضلات ربلة الساق بشكل أكبر وهذا أفضل للوقاية من الدوالي.لا ترتدِ الملابس الضيقةيمكن أن تقلل الملابس الضيقة حول الخصر أو الساقين أو الأربية من تدفق الدم وتتسبب في إصابتك بدوالي الساقين لذا حاول تجنب هذه العادة.ارفع ساقيكلتحسين تدفق الدم في الساقين، احصل على عدة فترات استراحة قصيرة يوميًا لرفع الساقين فوق مستوى القلب وعلى سبيل المثال، استلقِ مع وضع ساقيك على ثلاث أو أربع وسادات واذا كنت لا تشعر بالراحة في هذه الوضعية فيمكنك رفع قدم السرير بمقدار ست بوصات (15.2 سم).غير الوضعيةاحرص على فعل ذلك بشكل دائم فهو من أكثر العادات الفعالة في الحماية من دوالي الساقين.فلا تجلس أو تقف لفترات طويلة إذ تساعد الحركة على تدفق الدم بشكل جيد مما يساعد على الوقاية من الدوالي ومنع زيادتها في حال الإصابة بها.