وفاة طفل عقب التمرين على جهاز المشي بصالة رياضية..بسبب إهمال الأب..

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤلم يُظهر أباً يجبر ابنه الصغير، البالغ من العمر 6 سنوات، على الركض بشكل مفرط على جهاز المشي في إحدى صالات الرياضة، وبعد وفاة الطفل بسبب الإساءة التي تعرض لها من قبل والده، تم مثول الأب أمام المحكمة بتهمة القتل، مما أثار استياءً واسعاً بين الجمهور ودفع بالناس إلى المطالبة بالعدالة، بحسب ما جاء من"سكاي نيوز".
يُظهر الفيديو الصادم الطفل وهو يسقط متكررًا من جهاز المشي في صالة رياضية بولاية نيوجيرسي، في حين يواصل الأب رفعه وإعادته للجهاز بشكل متكرر دون مراعاة لصحته أو سلامته، بينما لم يظهر الطفل أي علامات على السمنة أثناء ممارسته التمارين الرياضية.
بعد زيارة الطفل لصالة الرياضة، لاحظت والدته إصاباته وأبلغت الجهات المختصة عن التعرض للإهمال الأبوي، في اليوم التالي، نُقل الطفل إلى المستشفى بعد أن استيقظ من النوم متعثرًا وغير قادر على التحدث، وكان يعاني من الغثيان وضيق التنفس.
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