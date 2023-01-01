وفاة طفل عقب التمرين على جهاز المشي بصالة رياضية..بسبب إهمال الأب..



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤلم يُظهر أباً يجبر ابنه الصغير، البالغ من العمر 6 سنوات، على الركض بشكل مفرط على جهاز المشي في إحدى صالات الرياضة، وبعد وفاة الطفل بسبب الإساءة التي تعرض لها من قبل والده، تم مثول الأب أمام المحكمة بتهمة القتل، مما أثار استياءً واسعاً بين الجمهور ودفع بالناس إلى المطالبة بالعدالة، بحسب ما جاء من"سكاي نيوز".



يُظهر الفيديو الصادم الطفل وهو يسقط متكررًا من جهاز المشي في صالة رياضية بولاية نيوجيرسي، في حين يواصل الأب رفعه وإعادته للجهاز بشكل متكرر دون مراعاة لصحته أو سلامته، بينما لم يظهر الطفل أي علامات على السمنة أثناء ممارسته التمارين الرياضية.



بعد زيارة الطفل لصالة الرياضة، لاحظت والدته إصاباته وأبلغت الجهات المختصة عن التعرض للإهمال الأبوي، في اليوم التالي، نُقل الطفل إلى المستشفى بعد أن استيقظ من النوم متعثرًا وغير قادر على التحدث، وكان يعاني من الغثيان وضيق التنفس.

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رغم محاولات الأطباء لإنقاذ حياته، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وتوفي الطفل متأثرًا بإصابات الجسدية الحادة، بعدما تبين من التشريح الأولي للجثة وجود كدمات في القلب والكبد بالإضافة إلى الإلتهابات والإنتانات.إن وفاة الطفل هذه أثارت موجة من الاستياء والحزن، ودفعت الأم إلى إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "العدالة من أجل كوري"، حيث دعت إلى محاسبة الأب ومحاكمته بتهمة القتل والإهمال الأبوي.