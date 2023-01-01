وصول Apple Intelligence كجزء من الإصدار التجريبي للمطورين من iOS 18.1



iOS 18.1 iOS 18.1

لا تطلق عليها اسم AI، ولكن نظرة Apple التي طال انتظارها للذكاء الاصطناعي قد تم طرحها أخيرًا اليوم. حسنًا، في شكل محدود على أي حال. لقد تم إصدار الإصدارات التجريبية للمطورين لنظام iOS 18.1 وiPadOS 18.1 وmacOS Sequoia 15.1 للتو، وهي تتضمن بعضًا من أولى ميزات Apple Intelligence المتاحة لمجموعة عامة أوسع من المختبرين. لكي نكون واضحين، هذا ليس الإصدار الكامل الذي أشيع أنه سيتأخر حتى أكتوبر. هذه التحديثات جزء من معاينة مبكرة للمطورين للاختبار.

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كيفية الحصول على ميزات Apple Intelligence الجديدةبدءًا من اليوم، سيتمكن أولئك الذين لديهم حسابات مطورين لدى Apple من تحديث برامجهم والانتقال إلى إعداداتهم لرؤية خيار جديد لـ Apple Intelligence. هناك، سيتعين عليك الانضمام إلى قائمة انتظار، على الرغم من أنه لن يستغرق الأمر أكثر من بضع ساعات حتى تتمكن من الوصول إلى الميزات الجديدة.من المهم ملاحظة أنه يجب أن يكون لديك إما iPhone 15 Pro أو Pro Max لاستخدام ميزات Apple Intelligence الجديدة في الإصدار التجريبي للمطورين من iOS 18.1، أو iPad أو Mac مزود بشريحة M1 أو أحدث للمعاينة من iPadOS 18.1. ستشغل أيضًا برنامجًا قد يكون غير مستقر أو به أخطاء، لذا تأكد من عمل نسخة احتياطية لجهازك قبل تثبيت الإصدار التجريبي للمطورين.ما هي ميزات Apple Intelligence المتاحة الآن؟بمجرد منحك حق الوصول، سترسل Apple إشعارًا إلى جهازك. تشمل الأشياء الجديدة التي ستتمكن من اللعب بها في هذا الإصدار التجريبي أدوات الكتابة لمراجعة النص أو إعادة كتابته أو تلخيصه. ستكتسب أيضًا القدرة على إنشاء ذكريات في تطبيق الصور المعاد تصميمه، بالإضافة إلى بعض ميزات Siri المحدثة، بما في ذلك الكتابة إلى المساعد وقدرته على فهم ما إذا كنت قد تلعثمت.الميزات التي لم تتوفر بعد هي Genmoji وتكامل ChatGPT والسياق الشخصي والإجراءات داخل التطبيق لـ Siri. من المتوقع أن يصل المزيد في الإصدارات التجريبية المستقبلية، وكتذكير، من المتوقع أن يتم الإصدار الكامل العام لأنظمة التشغيل iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia في وقت لاحق من هذا العام.