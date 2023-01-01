وصف جهنم: ما قاله الشيخ طنطاوي عن حال الكافرين



الشيخ محمد سيد طنطاوي الشيخ محمد سيد طنطاوي

سورة الزمر، أكد الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة الزمر، أن الخزي والهوان هو حال الكافرين يوم القيامة، كما أوضح حال وجوههم في هذا اليوم العظيم.

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سورة الزمر الآية 60قال تعالى: «وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ».تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 60 من سورة الزمرقال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله- تعالى «وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ».. بيان لحالة الكافرين يوم القيامة، ولما تكون عليه هيئتهم من خزي وهوان، أي: وفي يوم القيامة إذا نظرت- أيها الرسول الكريم- أو- أيها العاقل- إلى وجوه الذين كذبوا على الله، بأن أشركوا معه في العبادة آلهة أخرى، أو جعلوا له صاحبة أو ولدا، إذا نظرت إليها رأيتها مسودة مكفهرة بسبب ما أحاط بهم من عذاب، وما شاهدوه من أهوال.معنى مثوىوتابع الشيخ طنطاوي: وقوله: «وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ» جملة من مبتدأ وخبر، وهي في محل نصب على الحال من الذين كذبوا.. والاستفهام في قوله: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ للتقرير، والمثوى: المكان والمقام، يقال: ثوى فلان بالمكان وأثوى فيه، إذا أقام به، فهو ثاو ومنه قوله- تعالى-: «وَما كُنْتَ ثاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ»، أي: أليس في جهنم مكانا ومقرا لإهانة المتكبرين وإذلالهم، بسبب تطاولهم على غيرهم، وتكذيبهم لآيات الله؟ بلى إن بها ما يجعلهم يذوقون العذاب الأليم.الشيخ محمد سيد طنطاويولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بـمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968، ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.