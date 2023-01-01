وصفة منزلية سهلة وسريعة لقرص بالعجوة ألذ من الجاهز



قرص بعجوة قرص بعجوة

قرص بعجوة من المخبوزات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و الأسواق.

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قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل قرص بعجوة.مقادير قرص بعجوة3 كوب دقيق1 ملعقة كبيرة شومر1 ملعقة كبيرة ينسونملعقة ونصف صغيرة خميرة فورية1 ملعقة كبيرة سكرنصف ملعقة صغيرة ملحنصف ملعقة صغيرة بيكنج باودرنصف كوب سمنربع كوب قشطة3/4 كوب حليب دافئالحشو250 جرام تمر معجون1 ملعقة كبيرة سمنملعقة ونصف صغيرة القرفةطريقة تحضير قرص بعجوة1.في وعاء الخلاط ضعي الدقيق، الشومر، الينسون، الخميرة، السكر، الملح البيكنج باودر، باستعمال مضرب التقليب شغلي لتختلط المكونات2.اضيفي السمن وقلبي ليصبح الخليط مثل فتات الخبز3.اضيفي القشطة والحليب الدافئ، قلبي على سرعة بطيئة الى ان تحصلي على عجينة ناعمة، لا تكثري من العجن، هذا النوع من العجينة يجب تقليب ( لت) وليس عجن.4.غطي العجينة واتركيها لمدة نصف ساعة5.قطعي العجينة حوالي 20 كرة، غلفيها.6.الحشو: في طبق ضعي التمر، السمن القرفة، ادعكيه ليصبح ناعم. قطعي 20 كرة7.خذي كرة من العجينة، افرديها على كفيك لتصبح قرص صغير، ضعي كرة التمر في وسط العجينة، لمي العجين فوق التمرضغطي عليه لفرده قليلا مثل القرص.8.أحضري صواني قصيرة الحافة. ضعي ورق زبدة في الصواني.9.ضعي القرص في الصينية، اتركي مسافة بسيطة بين الأقراص. أكملي تشكيل كل الأقراص، اتركيها في الصواني ترتاح 15 دقيقة. باستعمال الشوكة او عود خشبي اعملي بضع الثقوب في سطح القرص.10.ثبتي الرف الشبكي الأوسط في الفرن، سخني الفرن لدرجة حرارة 180 مئوية.11.إخبزي القرص الى ان تصبح ذهبية اللون، أتركيه ليبرد تماما.