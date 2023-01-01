وصفة ممبار بنكهة مميزة: مزيج المستكة والحبهان



الممبار بالمستكة والحبهان الممبار بالمستكة والحبهان



يحب عدد كبير من المصريين والعرب تناول الممبار المحشي بخلطة الأرز خاصة فى عيد الأضحى ولكن بعض النساء لاتتقن إعداده فى المنزل بمذاق طيب.



نعرض لكم أسرار طريقة عمل الممبار بالمستكة والحبهان من خلال خطوات الشيف شربيني.



مقادير الممبار

ممبار

أرز

شبت

كزبرة

بقدونس

بصل

ملح

فلفل أسود

كمون

قرفة

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