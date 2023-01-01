وصفة ممبار بنكهة مميزة: مزيج المستكة والحبهان

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صورة الخبر: الممبار بالمستكة والحبهان
الممبار بالمستكة والحبهان


يحب عدد كبير من المصريين والعرب تناول الممبار المحشي بخلطة الأرز خاصة فى عيد الأضحى ولكن بعض النساء لاتتقن إعداده فى المنزل بمذاق طيب.

نعرض لكم أسرار طريقة عمل الممبار بالمستكة والحبهان من خلال خطوات الشيف شربيني.

مقادير الممبار
ممبار
أرز
شبت
كزبرة
بقدونس
بصل
ملح
فلفل أسود
كمون
قرفة

جوزة الطيب
طماطم
صلصة طماطم

نعناع
ثوم
جزر
كرفس
ماء ساخن
مرقة
ورق لورا
حبهان
مستكة
فلفل حار

شطة

زيت
شكل الممبار بعد السلق
شكل الممبار بعد السلق

طريقة عمل الممبار بالمستكة والحبهان

فى بولة متوسطة قلبي الأرز مع القرفة والكمون والشطة وجوزة الطيب والملح والفلفل أسود المطحون.
افرمي البصل فى الكبة وضيفي له الثوم و النعناع والفلفل الحار “ حسب الرغبة” و الطماطم و مكعب مرقة والقليل من الزيت.
ضعي محتويات الكبة على الأرز وضيفي الشبت و الكزبرة و البقدونس و قلبيهم جيدا ثم احشى الممبار بالخليط واسلقيه فى الماء مع البصل والحبهان والمستكة والكرفس والجزر والكرات وورق اللورا ثم اقليه فى الزيت الساخن ويقدم مع البقدونس.

المصدر: elbalad

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