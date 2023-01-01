وصفة كيكة الليمون: لذيذة وسهلة التحضير في المنزل



الكيكة بالليمون الكيكة بالليمون

طريقة عمل الكيكة بالليمون، وكرات جوز الهند، من طرق عمل الكيكة المبتكرة، كما أنها غير مكلفة، ويمكنك صنعها لأفراد أسرتك كتحلية مسائية مختلفة، كما يمكنك تقديمها لضيوفك ايضا، فهي سريعة التحضير وسهلة.

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وتقدم الشيف نشوة منصور، خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة بالليمون وكرات جوز الهند، وصفة مميزة وغير تقليدية للكيك.مقادير عمل الكيكة بالليمون:الكيكة بالليمونمقادير عجينة الكيك:كوب زبدة طرية (200 جرام/ أو سمنة باردة )2 كوب سكررشة ملح4 بيضات كبيرة الحجم بدرجة حرارة الغرفة (أو 5 وسط)باكو بيكنج بودر (10 جرامات)3 أكواب دقيقكوب جليب سائلملعقة صغيرة بشر ليمون (أو برتقال).مقادير كرات جوز الهند:2 بياض بيضةربع ملعقة صغيرة كريم أوف تارتار (أو عصير ليمون أو خل)1\8 ملعقة صغيرة ملحنصف كوب سكر بودرة2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة2 كوب جوز هند مبشور2 ملعقة كبيرة دقيقللزينة: أيسنج الليمون:كوب إلا ربع سكر بودرةثلث كوب عصير ليمون فريش مصفى (أو عصير برتقال)يمكن الاستغناء عن "الأيسنج" ونرش رشة سكر بودرة.طريقة عمل الكيكة بالليمون خطوة بخطوة:أولا نجهز كرات جوز الهند، بوضع البياض في بولة، ويخفق مع كريم أوف تارتار (أو عصير الليمون)، حتى يشكل قمم لينة، ثم نضيف السكر، تدريجيا، مع الخفق على سرعة عالية، ونضيف الفانيليا وجوز الهند والدقيق ونقلب، ثم نترك الخليط. (إذا كان الجو حارا يترك في الثلاجة).نجهز الكيكة، ونسخن الفرن على 180 درجة، ونحضر قالب كيك كبير ويدهن بالزبدة.نخفق الزبدة الطرية مع السكر ورشة الملح، حتى يصير خليطا هشا وكريميا.نضيف البيض واحدة في كل مرة، ونخفق على سرعة متوسطة، حتى ننتهي من كمية البيض.ننخل الدقيق مع البيكنج بودر، ونضيفة على سرعة بطيئة، بالتبادل مع الحليب حتى ننتهى من الكمية.نضع بشر الليمون ونقلب، ثم نصب ثلث العجينة في قاع القالب.نشكل خليط جوز الهند كرات بالملعقة، وترص في وسط الكيكة ونصب فوق الكرات بقية العجينة.ندخل القالب الفرن الساخن، وتترك حتى تخبز نحو 50 أو 55 دقيقة، حتى تنضج.نخرج الكيكة، ونخلط مكونات الايسنج معا جيدا، ويصب على الكيكة وهي ساخنة، ثم تترك حتى تبرد وتقطع وتقدم.كيكة الموزوتقدم الشيف نشوة منصور، طريقة أخرى جديدة ولذيذة لعمل الكيكة أيضًا، وهي طريقة عمل الكيكة بالموز، بدون بيض، وبرقائق الشيكولاتة.مقادير عمل كيكة الموز:كوب دقيق (115 جراما)نصف كوب حليب سائل بدرجة حرارة الغرفةربع كوب زيت نوع جيدنصف ملعقة صغيرة بيكربونات صوديومملعقة صغيرة بيكنج بودرملعقة صغيرة فانيليا سائلةثلث كوب سكر بنى (أو عادى)ملعقة صغيرة خل أبيضربع كوب رقائق شوكولاتة2 ثمرة موز متوسطة مهروسة وتكون ناضجة.خطوات عمل كيكة الموز:أولا نسخن الفرن على 180 درجة، ثم نحضر صينية مقاس 20 أو قالب كيك وسط ويدهن بمادة دهنية، ولو صينية عادية تدهن وتبطن بورق زبدة.ننخل الدقيق في بولة مع البيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم والملح.في بولة أخرى نهرس الموز، ونضع فوقة الزيت والحليب والخل والفانيليا والسكر، ونخلط حتى يذوب السكر تماما.نضيف الدقيق ونقلب ثم رقائق الشوكولاتة، على المكونات السابقة، مع التقليب الجيد.نصب العجينة في الصينية، ونساوى الوجه، ونرش القليل من رقائق شوكولاتة على الوجه، مع ملاحظة عدم غرزها في العجينة.ندخل الصينية الفرن، وتترك لتخبز نحو 45 أو 50 دقيقة، أو حسب فرن كل شخص.ونختبرها بوضع "خلة خشب" في وسط العجين، فإذا خرجت نظيفة،نخرج الكيكة ثم تترك حتى تهدأ.تقلب، وهي تكون كيكة هشة وطرية، ثم تترك حتى تبرد ثم تقدم.