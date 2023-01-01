وصفة كفتة الدجاج: سريعة ولذيذة للغداء والعشاء



كفتة الفراخ كفتة الفراخ

طريقة عمل كفتة الفراخ، من طرق عمل الفراخ سهلة التحضير التي يمكنك عملها في البيت بنفسك، وبأقل التكاليف، كما أنها من الأكلات التي تصلح للنساء العاملات.

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فيمكن تحضير كفتة الفراخ بكل خطواتها، قبل الطهي، وإعدادها في أطباق للحفظ والتخزين، للاحتفاظ بها في الفريزر، لحين الحاجة، لوضعها مباشرة في الفرن، مما يسهل عليكي وجبة الغداء، إذا كنتي امرأة عاملة.طريقة عمل كفتة الفراخ بكل سهولةونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل كفتة الفراخ، باحترافية زي الجاهزة، وبخطوات سريعة، ونتيجة مضمونة، لتقدميها لأفراد الأسرة كوجبة للغداء متكاملة العناصر الغذائية.مكونات عمل كفتة الفراخ المشويةنصف كيلو دجاج مخليبصلة متوسطة مفرومةملعقة صغيرة كمون مطحوننصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونةربع ملعقة صغيرة فلفل أسودملعقة صغيرة بهارات "جارام ماسالا" الهندية أو بهارات عاديةملعقة صغيرة عصير ليمون2 حبة فلفل أخضر أو أحمر حار مفروم ناعم (أو نصف حبة فلفل أخضر عادي مفروم )4 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومةملعقة كبيرة نعناع فريش مفروم أو ملعقة صغيرة جاف (اختياري)ملعقة صغيرة زنجبيل فريش مفروم أو ربع ملعقة صغيرة جافملعقة صغيرة ثوم مفرومملعقة صغيرة ملحبيضة مخفوقة بالشوكة2 ملعقة كبيرة جبن مبشور أى نوع حسب الرغبة (اختياري ممكن الاستغناء عنه)2 ملعقة كبيرة بقسماط خبز مطحونطريقة تحضير كفتة الفراخ المشويةنضع الفراخ المخلية، صدور أو صدور مع الأفخاد، في محضر الطعام.نضيف إليه الفلفل الحار أو العادى والكزبرة الخضراء والنعاع والبصل والثوم وكل التوابل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.نفرم المكونات معا مع عدم الإفراط فى الفرم، حتى لا يصبح الخليط مثل العجينة.بعد الفرم نضع الخليط فى بولة عميقة، ونضيف عليه البيضة تدريجيا، ونخلط لأنه يمكن الاكتفاء بنصف البيضة فقط، حتى لا يصبح الخليط ناعم.نضيف البقسماط المطحون، مع الجبن المبشور، ونخلط، ثم نغطى البولة وندخلها الثلاجة 2 ساعة، حتى نسهل عملية التشكيل.بعد مرور الوقت، نحضر شواية وتدهن بالزيت وتترك حتى تسخن جيدا، ثم نشكل الخليط على أسياخ.توضع على الشواية، مع تركها 10 دقائق، حتى تنضج مع تحريك السيخ.يمكن بعد نضج كفتة الفراخ المشوية، أن يوضع فى صينية، ونحمي قطعة فحم على النار، وتوضع على قطعة ورق فويل، وتوضع فى وسط الصينية ونصب عليها ملعقة زيت، ونغطى الكفتة، وتترك دقائق، ثم توضع فى طبق التقديم.لو لم يكن لديكِ الاسياخ يمكن تشكيلها باستخدام يد ملعقة خشب، ثم نخرجها وتسوى على الشواية مع قلبها، حتى تنضج من جميع الجهات.وبعد نضج كفتة الفراخ المشوية، ترفع وتقدم مع سلطة خضراء وبالهنا والشفا.