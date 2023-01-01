وصفة فرنسية للفطور.. طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة

تعتبر طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة من وصفات المطبخ الفرنسي، والتي يشتهر تحضيرها في الصيف، والأناناس من الفواكه المفيدة للغاية للجسم؛ حيث يحتوي على كم هائل من الفيتامينات والمعادن ليقوي جهاز المناعة التي تعزز مقاومة الأمراض والعدوى البكتيرية والفيروسية.
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيكة الأناناس، وهي من الحلويات الفرنسية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
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