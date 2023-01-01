وصفة فرنسية للفطور.. طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة



كيكة الأناناس المقلوبة كيكة الأناناس المقلوبة

تعتبر طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة من وصفات المطبخ الفرنسي، والتي يشتهر تحضيرها في الصيف، والأناناس من الفواكه المفيدة للغاية للجسم؛ حيث يحتوي على كم هائل من الفيتامينات والمعادن ليقوي جهاز المناعة التي تعزز مقاومة الأمراض والعدوى البكتيرية والفيروسية.







وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيكة الأناناس، وهي من الحلويات الفرنسية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

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مقادير طريقة كيكة الأناناس المقلوبة:1 علبة أناناس كبيرة½ كوب زيت250 جرام سكر أبيض4 بيض250 جرام دقيقرشة ملح½ ظرف بايكينغ باودر1 كوب سكرطريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة :_ في وعاء يضاف السكر والزبدة ثم البيض، ونخلط الدقيق بالبايكينغ باودر ثم نقوم بإضافتها للعجين ونخلط جيدا._ ندهن صينية الفرن بقليل من الزيت، ونضع السكر على النار لتحصلي على الكراميل._ نصب في صينية الفرن ثم نضع الأناناس وفوقه العجين._ ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.ثم نقلب كيكة الاناناس، ثم نقدمها باردة.