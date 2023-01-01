وصفة شهية: لسان عصفور بالبشاميل.. خطوة بخطوة

لسان عصفور بالبشاميل
يمكن كسر روتين الأطباق التقليدية بصينية لسان عصفور بالبشاميل والتي تعد من أكثر الأكلات الشهية غير المعتادة فى سفرتنا المصرية.
ونعرض لكم طريقة عمل لسان عصفور بالبشاميل من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير لسان عصفور بالبشاميل
500 جرام لسان عصفور محمر ومستوي
ربع كيلو لحمة مفرومة
كرفس مفروم
جزر مبشور
فلفل حار
طماطم مكعبات صغيرة
زيت
سمنة
ثوم مفروم
بهارات لحمة
4 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملح
فلفل أسود
للوجه
بشاميل
جبنة موتزاريلا
طريقة عمل لسان عصفور بالبشاميل
ضعي الزيت في طاسة على النار وشوحى فيها اللحمة والجزر حتى يتغير لون المكونات ثم أضيفي الثوم والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار والتوابل وقلبي المكونات.
ضيفي الطماطم والصلصة وقلبيهم واتركيهم حتى يتسبكوا جيدا ثم ضيفي لسان العصفور وقلبيهم جيدا.
ضعي القليل من البشاميل في صينية الفرن ثم ضعي ثم خليط لسان العصفور البشاميل وضعي الوجه الجبنة الموتزاريلا وادخليه فى الفرن حتى النضج.
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