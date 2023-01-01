وصفة سحرية للفطير المشلتت كالمحلات

الفطير المشلتت
نشرت الشيف مروة السجيني، طريقة عمل الفطير المشلتت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
مكونات الفطير المشلتت
- 4 أكواب دقيق
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 2 ملعقة صغيرة سكر
- 1.5 كوب ماء دافئ (قد تحتاج أكثر أو أقل قليلا)
- 1 كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة (يضرب بخلاط كهربائي - هذه الخطوة مهمة)
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر يضاف إلى الزبدة لضمان رقائق القدمين
طريقة عمل الفطير المشلتت
- في وعاء كبير اخلط الدقيق والملح والسكر.
- نضيف الماء بالتدريج واعجن حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. قم بضبط كمية المياه حسب الحاجة.
- دع العجين يرتاح لمدة 30 دقيقة.
- على سطح ضعي رشة دقيق ، ثم قومي بلف كل كرة من العجين إلى مستطيل سمك حوالي 1 سم.
- ضعي الزبدة المضروبة على سطح العجين.
- لف العجين بإحكام
- قم بتقطيع العجين إلى قطع بالحجم المطلوب.
- إغلاق حواف كل قطعة لمنع الزبدة من الخروج أثناء اللف.
- اترك العجينة ترتاح مرة أخرى لمدة 15 دقيقة (إذا كانت ساخنة فمن الأفضل وضعها في الثلاجة).
- بعد 15 دقيقة لف العجينة على شكل مربع وضع المزيد من الزبدة فوقها.
- طي حواف العجينة المربعة لتشكيل شكل مدور، دعه يرتاح لمدة 5 دقائق أخرى.
- قم بلفه إلى شكل دائري حسب سمكك المفضل.
- سخن الفرن لأعلى درجة حرارة، 500 درجة فهرنهايت (260 درجة مئوية).
- ضع الفطير في الرف الاوسط
- نخبز لمدة 10 دقائق تقريباً، أو حتى يبدأ اللون الذهبي، ويمكن تشغيل الشواية
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