وصفة سحرية للفطير المشلتت كالمحلات



الفطير المشلتت الفطير المشلتت



نشرت الشيف مروة السجيني، طريقة عمل الفطير المشلتت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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مكونات الفطير المشلتت- 4 أكواب دقيق- 1 ملعقة صغيرة ملح- 2 ملعقة صغيرة سكر- 1.5 كوب ماء دافئ (قد تحتاج أكثر أو أقل قليلا)- 1 كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة (يضرب بخلاط كهربائي - هذه الخطوة مهمة)- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر يضاف إلى الزبدة لضمان رقائق القدمينطريقة عمل الفطير المشلتت- في وعاء كبير اخلط الدقيق والملح والسكر.- نضيف الماء بالتدريج واعجن حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. قم بضبط كمية المياه حسب الحاجة.- دع العجين يرتاح لمدة 30 دقيقة.- على سطح ضعي رشة دقيق ، ثم قومي بلف كل كرة من العجين إلى مستطيل سمك حوالي 1 سم.- ضعي الزبدة المضروبة على سطح العجين.- لف العجين بإحكام- قم بتقطيع العجين إلى قطع بالحجم المطلوب.- إغلاق حواف كل قطعة لمنع الزبدة من الخروج أثناء اللف.- اترك العجينة ترتاح مرة أخرى لمدة 15 دقيقة (إذا كانت ساخنة فمن الأفضل وضعها في الثلاجة).- بعد 15 دقيقة لف العجينة على شكل مربع وضع المزيد من الزبدة فوقها.- طي حواف العجينة المربعة لتشكيل شكل مدور، دعه يرتاح لمدة 5 دقائق أخرى.- قم بلفه إلى شكل دائري حسب سمكك المفضل.- سخن الفرن لأعلى درجة حرارة، 500 درجة فهرنهايت (260 درجة مئوية).- ضع الفطير في الرف الاوسط- نخبز لمدة 10 دقائق تقريباً، أو حتى يبدأ اللون الذهبي، ويمكن تشغيل الشواية