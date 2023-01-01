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وصفة سحرية للفطير المشلتت كالمحلات

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صورة الخبر: الفطير المشلتت
الفطير المشلتت


نشرت الشيف مروة السجيني، طريقة عمل الفطير المشلتت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مكونات الفطير المشلتت
- 4 أكواب دقيق

- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 2 ملعقة صغيرة سكر

- 1.5 كوب ماء دافئ (قد تحتاج أكثر أو أقل قليلا)

- 1 كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة (يضرب بخلاط كهربائي - هذه الخطوة مهمة)

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر يضاف إلى الزبدة لضمان رقائق القدمين
طريقة عمل الفطير المشلتت
- في وعاء كبير اخلط الدقيق والملح والسكر.

- نضيف الماء بالتدريج واعجن حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. قم بضبط كمية المياه حسب الحاجة.

- دع العجين يرتاح لمدة 30 دقيقة.

- على سطح ضعي رشة دقيق ، ثم قومي بلف كل كرة من العجين إلى مستطيل سمك حوالي 1 سم.

- ضعي الزبدة المضروبة على سطح العجين.

- لف العجين بإحكام

- قم بتقطيع العجين إلى قطع بالحجم المطلوب.

- إغلاق حواف كل قطعة لمنع الزبدة من الخروج أثناء اللف.

- اترك العجينة ترتاح مرة أخرى لمدة 15 دقيقة (إذا كانت ساخنة فمن الأفضل وضعها في الثلاجة).

- بعد 15 دقيقة لف العجينة على شكل مربع وضع المزيد من الزبدة فوقها.

- طي حواف العجينة المربعة لتشكيل شكل مدور، دعه يرتاح لمدة 5 دقائق أخرى.

- قم بلفه إلى شكل دائري حسب سمكك المفضل.

- سخن الفرن لأعلى درجة حرارة، 500 درجة فهرنهايت (260 درجة مئوية).

- ضع الفطير في الرف الاوسط

- نخبز لمدة 10 دقائق تقريباً، أو حتى يبدأ اللون الذهبي، ويمكن تشغيل الشواية

المصدر: elbalad

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