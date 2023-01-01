وصفة سحرية: لفائف الجلاش الحلو جاهزة في دقائق



لفائف الجلاش الحلو لفائف الجلاش الحلو

لفائف الجلاش من الحلويات المختلفة واللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل، كما يمكن استخدام العديد من الفواكه المختلفة حسب الرغبة.

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وإليكم طريقة تحضير لفائف الجلاش الحلو:مكونات لفائف الجلاشلفائف جلاشربع كوب زبدة أو زيت أو سمنة حسب الرغبة كوب لبنبيضةتين حسب الرغبةجبنة كريميرشة ملحروزماري أو أي أعشاب عطرية تحبوهاطريقة تحضير لفائف الجلاش1. سخن الفرن على درجة حرارة 190 مئويه أو 400 فهرنهايت.2. ادهن الصينية بقليل من الزبدة.3. قم بكشكة كل ورقتين جلاش مع بعضهما4. ادهن باقي الزبدة على وجه الجلاش.5. قم بوضع الجبنة والتين بين طيات الجلاش.6. اخلط البيض واللبن ورشة الملح ثم أضف الخليط إلى صينية الجلاش.7. رشة من الروزماري والملح.8. ضعها في الفرن على الرف الأوسط لمدة 15-20 دقيقة حتى تحصل على لون ذهبي من الجوانب.9. يمكن فتح الشواية للحصول على لون ذهبي من الأعلى.10. قدمها مع عسل النحل.