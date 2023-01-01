وصفة سحرية: لفائف الجلاش الحلو جاهزة في دقائق

لفائف الجلاش الحلو
لفائف الجلاش من الحلويات المختلفة واللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل، كما يمكن استخدام العديد من الفواكه المختلفة حسب الرغبة.
وإليكم طريقة تحضير لفائف الجلاش الحلو:
مكونات لفائف الجلاش
لفائف جلاش
ربع كوب زبدة أو زيت أو سمنة حسب الرغبة كوب لبن
بيضة
تين حسب الرغبة
جبنة كريمي
رشة ملح
روزماري أو أي أعشاب عطرية تحبوها
طريقة تحضير لفائف الجلاش
1. سخن الفرن على درجة حرارة 190 مئويه أو 400 فهرنهايت.
2. ادهن الصينية بقليل من الزبدة.
3. قم بكشكة كل ورقتين جلاش مع بعضهما
4. ادهن باقي الزبدة على وجه الجلاش.
5. قم بوضع الجبنة والتين بين طيات الجلاش.
6. اخلط البيض واللبن ورشة الملح ثم أضف الخليط إلى صينية الجلاش.
7. رشة من الروزماري والملح.
8. ضعها في الفرن على الرف الأوسط لمدة 15-20 دقيقة حتى تحصل على لون ذهبي من الجوانب.
9. يمكن فتح الشواية للحصول على لون ذهبي من الأعلى.
10. قدمها مع عسل النحل.
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