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وصفة روسية سهله لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأورام الخبيثة

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يسلط الدكتور ميخائيل جينزبورج، خبير التغذية الروسي، الضوء على العلاقة بين تناول اللحوم الحمراء وأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون،يقدم جينزبورج توصيات غذائية تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بتناول اللحوم الحمراء،بحسب ما جاء

وفقاً الدكتور ميخائيل جينزبورج، يرتبط تناول اللحوم الحمراء بشكل مباشر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين وسرطان القولون، للتقليل من هذه المخاطر، ينصح الدكتور جينزبورج بالاستبدال اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر، والضأن، والخنازير، بلحوم الدواجن.
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يؤكد جينزبورج أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، خاصة عندما تكون هذه اللحوم مقلية أو معالجة مثل النقانق، لذلك، من الأفضل تقليل استهلاك اللحوم الحمراء بشكل كبير، والحد من تناولها إلى ما لا يزيد عن 50 جراماً في اليوم، مع تجنب تناولها يومياً.

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بدلاً من اللحوم الحمراء، ينصح بتناول لحوم الدواجن البيضاء، التي أثبتت الدراسات أنها لا تؤثر سلباً على صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي، يُفضل أيضاً تجنب اللحوم الحمراء المجهزة والابتعاد عن تناولها بشكل مفرط.

الجدير بالذكر أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 40 عاماً، أو الذين يعانون من السمنة أو مشاكل في القلب والأوعية الدموية، يكونون في دائرة الخطر ويحتاجون لتقليل تناول اللحوم الحمراء بشكل أكبر.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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