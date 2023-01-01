وصفات مبتكرة من بواقي اللحمة

بواقي اللحمة
قد يتبقى بعض قطع اللحوم المسلوقة بعد اول يوم من عيد الأضحى ولذلك يمكن أن تقدمي طرق مبتكرة لعمل وصفات للحمة من بواقي اللحمة .
شاورما من بواقي اللحمة المسلوقة
لحمة مسلوقة متبقية مقطعه شرايح او قطع بالمقص
فلفل قطع
طماطم قطع
شبت مفروم
ملح وفلفل اسود
بصلة صغيره مقطعه رفيع
تقدم مع سلطة طحينة و بصل بالسماق
- في اناء علي النار نضع القليل من الزيت والبصل ونقلب حتى يذبل ونضع الفلفل والطماطم ونقلب ثم نضع اللحم والملح والفلفل وتقلب ونهدئ النار ونتركها قليلا ثم تقدم
كما يمكن عمل بواقي اللحم المسلوق فاهيتا لحمة بالخضار وهي افضل طرق لعمل اللحمة بوصفات مبتكرة
طريقه فاهيتا لحمة
المكوّنات
10 شرائح لحم ستيك (فلتو)
6 ملاعق زيت زيتون
ملعقه صغيره خل
ملح
فلفل اسود
كمون
زعتر
كزبره ناشفه
بابريكا
فلفل الوان
فلفل اخضر
بصل
الخطوات
تقطع اللحمة شرائح بالطول غير سميكه حتى يتم النضج جيداً
يتم اضافه الزيت والتوابل والخل وتقلب جيداً وتترك بالتتبيله ساعتين بالثلاجه
تشوح اللحمة في طاسه غير لاصقه او بالجريل ويتم خفض الحراره حتى يتم السوا جيداً
يتم تقطيع البصل وفلفل الالوان شرائح وعند اتمام سوى اللحم يضافوا ويتم التقليب عشر دقائق
ونقدمها في احلي خبز تورتيلا مع اضافه التوميه والمايونيز
كما يمكن عمل طاجـن اللحمة
المكونات
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كيلو لحمة مُقطع مكعبات كبيرة
كيلو بصل مُقطع حلقات
فلفل رومي مُقطع
ملعقة كبيرة سمن او زبدة
ملعقة كبيرة زيت
ملح وفلفل
حبهان ، ورق لورا ، قرفه ، جوزة الطيب
ملعقة صغيرة سكر
ماء مغلي
ملعقة صغيرة ثوم مفروم مع فلفل رومي
الطريقة
في وعاء على النار يوضع الزيت والسمن والمستكة ، ويُضاف البصل المفروم .
تُرش عليه ملعقة السكر ، مع التقليب حتى يُصبح لونه ذهبياً غامقاً .
يُضاف اللحم مع التقليب ، مع إضافة البهارات والفلفل الأسود .
يُضاف الثوم بالفلفل مع التقليب حتى يتحمر اللحم .
يُصب الماء المغلي حتى يُغطى وجه اللحم .
تُترك على النار لتغلي لمدة نصف ساعة ، ثم يُضاف الملح .
تُنقل في طاجن وتُدخل لفرن ساخن على درجة حرارة 240° ، لمدة ربع ساعة .
تُشغل الشواية في آخر 5 دقائق ليُصبح الوجه ذهبياً
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