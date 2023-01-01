وصفات مبتكرة من بواقي اللحمة



بواقي اللحمة بواقي اللحمة



قد يتبقى بعض قطع اللحوم المسلوقة بعد اول يوم من عيد الأضحى ولذلك يمكن أن تقدمي طرق مبتكرة لعمل وصفات للحمة من بواقي اللحمة .







شاورما من بواقي اللحمة المسلوقة

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