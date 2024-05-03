وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه.. تختتم البورصة المصرية جلسات منتصف الأسبوع

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اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقى 90 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.674 تريليون جنيه.



وتراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 6.01% ليغلق عند مستوى 24448 نقطة،تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.92% ليغلق عند مستوى 5573 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 100 متساوى الأوزان" بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 7938 نقطة.



وهبط مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.39% ليغلق عند مستوى 29692 نقطة، وانخفض مؤشر "EGX 30 للعائد الكلى" بنسبة 5.97% ليغلق عند مستوى 10529 نقطة.

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اقرأ أيضا تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاءأسعار الذهبوبدأ الموقع الرسمى للبورصة المصرية، فى تفعيل خدمة نشر أسعار الذهب محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات، يأتى ذلك تزامنًا مع إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب.ونوه الموقع، إلى أن بيانات الذهب المنشورة استرشادية، وتم إعدادها من قبل إحدى الشركات، وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.تعريف البورصةوتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، بأنها لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.قواعد البورصةالبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.