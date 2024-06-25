وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية في شمال سيناء



وزير الزراعة وزير الزراعة

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء لاستعراض ملفات عمل المركز بشبة جزرة سيناء يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة بمتابعة كافة الملفات المتعلقة بتنمية سيناء واستمع الوزير لعرض مفصل من رئيس المركز عن الأنشطة التي قدمتها الوزارة ومركز بحوث الصحراء لخدمة التجمعات التنموية الزراعية والمناطق المتاخمة لها بالإضافة إلى استعراض كافة المشروعات الزراعية التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن المسار التنموي المتكامل بسيناء.

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وأكد وزير الزراعة علي أن الدولة المصرية عازمة علي مواصلة توفير عناصر الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم وأشار الى أن كافة أجهزة الوزارة يتم تسخيرها لخدمة المشروعات القومية خاصة في سيناء الحبيبة ، ومن جانبه أكد رئيس مركز بحوث الصحراء علي أهمية المشروعات القومية الزراعية في سيناء.وقد استعرض "شوقي" أهم المشروعات الزراعية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بسيناء ولعل أبرزها مراكز الخدمات التنموية الزراعية والتي تخدم التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها.كما أشار إلي أن مركز بحوث الصحراء بفضل الدعم المقدم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قدم كافة الخدمات التنموية الزراعية لكافة المنتفعين من أبناء سيناء والتجمعات الزراعية وصرح رئيس مركز بحوث الصحراء بأن المركز يمتلك المقومات التي تؤهله للقيام بدورة التنموي في ربوع سيناء الحبية من خلال محطاته البحثية حيث أشار إلى أن المركز يمتلك 5 محطات بحثية بشمال ووسط وجنوب سيناء علاوة علي ثلاث مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل جميعها لخدمة التنمية الزراعية بسيناء.كما استمع وزير الزراعة لشرح مفصل عن مكونات المركز الذي يعد مركز إشعاع تنموي زراعي بوسط سيناء وقال شوقى بأن هذا المركز من ضمن ثلاث مراكز تنموية تم إنشائها بسيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء بتكلفة تقدر بحوالي 580 مليون جنية وتهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها.كما أكد رئيس مركز بحوث الصحراء بأن المراكز التنموية ستحقق رؤية الوزارة لها من خلال بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة. حضر اللقاء الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف علي المحطات البحثية.