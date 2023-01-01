وزير الرياضة يعلن تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في وفاة اللاعب أحمد رفعت

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صورة الخبر: وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي

صرح وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي بأنه سيتم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت لكرة القدم صباح أمس السبت.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز": "ليست طرفا في هذا الأمر ولديها الجزء الإداري والرقابي".

وأضاف الوزير: "اللجنة تضم مستشارين من القضاة على درجات عالية من المستوى القضائي، وبحث كل النتائج بشكل عاجل وكل دورة العمل والأجواء الإدارية حتى جميع الأمور المرتبطة بالوكلاء واللجنة تعمل بشكل عاجل وهناك تتبع للرأي العام وبكل مستجد وبشكل منظم"

المصدر: إكسترا نيوز

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